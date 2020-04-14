Производство туалетной бумаги в России бьет рекорды

Во время эпидемии коронавируса и карантина резко возрос спрос на туалетную бумагу, констатируют ее производители.

- Мы увеличили производство бумаги более чем на 50 процентов. Если в обычное время бывает простой, то сейчас все оборудование загружено максимально, - рассказала корреспонденту "Родины" маркетолог Сяського целлюлозо-бумажного комбината Татьяна Сумцова.

Она отметила, что упор сейчас делается на производство двухслойной и трехслойной туалетной бумаги.

- Полотенца тоже производим, но спрос на них, конечно, меньше, чем на бумагу. Поэтому больше мощностей распределили на этот продукт, - отметили на ЦБК.

В связи с увеличением производства, на комбинате возникла потребность в новых складах. Сейчас ускоренными темпами строят новые помещения.

- Скорее всего, это исторический максимум по производству туалетной бумаги. Такого всплеска спроса на нашу продукцию не было, - сказала Сумцова.

Отметим, что именно на Сяськом ЦБК 50 лет назад был произведен первый рулон туалетной бумаги в СССР. Поначалу ее никто не покупал, так как люди просто не понимали, для чего такая бумага нужна. Но вскоре она стала дефицитом.

Как на Руси жили без туалетной бумаги, производство которой в России во время карантина бьет рекорды, читайте в материале "Родины".