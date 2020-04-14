Против Volkswagen подан крупнейший коллективный иск

Четверть миллиона немцев подали коллективный иск против концерна Volkswagen с требованием возмещения материального ущерба в рамках дизельного скандала 2015 года. По предварительным оценкам, выплаты составят порядка 800 миллионов евро, сообщает газета Handelsblatt.

Концерн и федеральное объединение потребителей договорились, что все участники иска должны зарегистрироваться до 20 апреля. Пока в списках числятся от 250 до 262 тысяч клиентов. Граждане чувствуют себя обманутыми, после того как стало известно, что Volkswagen занижал уровень вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. После этого резко упала рыночная стоимость техники. Некоторые владельцы не могли продать автомашины по ценам, на которые они рассчитывали.

По оценкам юристов, участники иска могут получить средний платеж в размере приблизительно 15 процентов от первоначальной цены покупки у Volkswagen. В зависимости от типа транспортного средства и года выпуска концерн обязуется выплатить компенсацию в размере от 1350 до 6 257 евро. Общая сумма возмещения ущерба составит ориентировочно 830 миллионов евро. Расчеты с клиентами будут производиться с помощью специальной электронной платформы. Каждый из них получит отдельное предложение. Те, кто с ним не согласится, должны будут подавать иск в индивидуальном порядке, и ожидать решения по своему делу до октября 2020 года.

"Федеральное объединение потребителей ожидало, конечно, большего. Но в контексте сложных переговоров результат является максимально достижимым. Предложение не является щедрым, но оно находится в пределах сумм компенсации, ранее достигнутых в индивидуальных сверках в немецких судах", - заявил член правления ведомства Клаус Мюллер.

По его словам, на взаиморасчеты не будут претендовать лица, которые приобрели авто после 31 декабря 2015 года и не являющиеся резидентами Германии. Хотя эти люди также имеют претензии и должны получить возмещение.

Со своей стороны, представители концерна хотят добиться предварительного соглашения до первого слушания в федеральном суде о мошенничестве с дизельными двигателями, которое должно состояться 5 мая.

Напомним, в Германии в ноябре 2018 года суд в порядке исключения разрешил федеральному объединению потребителей и автомобильному клубу ADAC аккумулировать жалобы немецких владельцев машин Volkswagen. В список пострадавших тогда записались свыше 80 тысяч клиентов, хотя достаточно были и пятидесяти обращений, чтобы подать иск в адрес Volkswagen о нарушении прав потребителей. Ранее каждый владелец сам должен был судиться с концерном и доказывать, что понес материальный ущерб.