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14.04.2020 15:14
Рубрика: Легковые авто

Против Volkswagen подан крупнейший коллективный иск

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Четверть миллиона немцев подали коллективный иск против концерна Volkswagen с требованием возмещения материального ущерба в рамках дизельного скандала 2015 года. По предварительным оценкам, выплаты составят порядка 800 миллионов евро, сообщает газета Handelsblatt.

Концерн и федеральное объединение потребителей договорились, что все участники иска должны зарегистрироваться до 20 апреля. Пока в списках числятся от 250 до 262 тысяч клиентов. Граждане чувствуют себя обманутыми, после того как стало известно, что Volkswagen занижал уровень вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. После этого резко упала рыночная стоимость техники. Некоторые владельцы не могли продать автомашины по ценам, на которые они рассчитывали.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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По оценкам юристов, участники иска могут получить средний платеж в размере приблизительно 15 процентов от первоначальной цены покупки у Volkswagen. В зависимости от типа транспортного средства и года выпуска концерн обязуется выплатить компенсацию в размере от 1350 до 6 257 евро. Общая сумма возмещения ущерба составит ориентировочно 830 миллионов евро. Расчеты с клиентами будут производиться с помощью специальной электронной платформы. Каждый из них получит отдельное предложение. Те, кто с ним не согласится, должны будут подавать иск в индивидуальном порядке, и ожидать решения по своему делу до октября 2020 года.

"Федеральное объединение потребителей ожидало, конечно, большего. Но в контексте сложных переговоров результат является максимально достижимым. Предложение не является щедрым, но оно находится в пределах сумм компенсации, ранее достигнутых в индивидуальных сверках в немецких судах", - заявил член правления ведомства Клаус Мюллер.

Фото: www.linkedin.com
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По его словам, на взаиморасчеты не будут претендовать лица, которые приобрели авто после 31 декабря 2015 года и не являющиеся резидентами Германии. Хотя эти люди также имеют претензии и должны получить возмещение.

Со своей стороны, представители концерна хотят добиться предварительного соглашения до первого слушания в федеральном суде о мошенничестве с дизельными двигателями, которое должно состояться 5 мая.

Напомним, в Германии в ноябре 2018 года суд в порядке исключения разрешил федеральному объединению потребителей и автомобильному клубу ADAC аккумулировать жалобы немецких владельцев машин Volkswagen. В список пострадавших тогда записались свыше 80 тысяч клиентов, хотя достаточно были и пятидесяти обращений, чтобы подать иск в адрес Volkswagen о нарушении прав потребителей. Ранее каждый владелец сам должен был судиться с концерном и доказывать, что понес материальный ущерб.

#Volkswagen