Путин заявил о сокращении числа ипотечных кредитов из-за пандемии

Новости

В Адыгее скончался первый пациент с коронавирусом 14:39
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом 14:34
Кабмин выделил 3,1 млрд для выплат медработникам в связи с коронавирусом 14:27
В столице оштрафовали 55 нарушителей карантина 14:17
МиГ-31 уничтожил условного противника в стратосфере 14:15
"Куда ушла любовь?" - Дейзи Ридли о последнем эпизоде "Звездных войн" 14:11
Лавров: Требовать от Китая компенсаций за коронавирус недопустимо 14:10
В Сочи гостиницы и санатории закроют до 1 июня 14:08
В Москве оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков 14:06
Nissan заверил, что новый X-Trail появится этой осенью 14:06
Поставки чая оказались под угрозой из-за коронавируса 14:03
Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский 13:53
Лавров: Кризис вокруг коронавируса должен стать прививкой от эгоизма 13:49
АТОР: Восстановлению российской туротрасли поможет отложенный спрос 13:48
В Томской области зарегистрировано семь новых случаев заражения COVID-19 13:46
В РПЦ рассказали, как самостоятельно освятить пасхи и куличи 13:38
Фото: "Тормунд" из "Игры престолов" победил коронавирус 13:37
Лавров: Москва не намерена просить ЕС о снятии санкций в условиях пандемии 13:36
Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге 13:34
СМИ: В Северной Америке закрывают нефтяные скважины 13:22
Приостановлено действие постановления о порядке обращения ряда медизделий 13:19
В Пенсионном фонде рассказали, как распорядиться маткапиталом через банк 13:19
ВОЗ: Пика заражений коронавирусом в мире пока не видно 13:16
Лукашенко обозначил важные вопросы в ЕАЭС на фоне пандемии 13:14
Астраханец получил срок за попытку похищения ребенка и педофилию 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 14:26
Рубрика: Власть

Путин заявил о сокращении числа ипотечных кредитов из-за пандемии

Текст: Кира Латухина
Сокращение спроса стало самой чувствительной проблемой для компаний из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое он провел в дистанционном режиме. Глава государства также констатировал снижение числа ипотечных кредитов, что не может не сказаться на строительстве.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

"Ситуация сегодня, конечно, необычная, это совершенно очевидно", - заявил Владимир Путин и предложил внимательно проанализировать тенденции в экономике, проявившиеся в последние недели, а также поговорить о прогнозах.

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом

Как и в других странах мира, российская экономика и бизнес столкнулись с серьезным давлением. "Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность. На динамику рынка труда", - констатировал президент. Нарушены многие кооперационные, торговые, хозяйственные связи. В ЕАЭС, видеосаммит которого прошел только что, также все обеспокоены этим, заметил Путин.

"Предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы. Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг", - продолжил глава государства.

Самая чувствительная проблема для компаний - сокращение спроса, считает Путин. Объем розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35 процентов. "Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение", - оценил он. Другой интегральный показатель состояния экономики - потребление энергоресурсов. И здесь также динамика отрицательная: за первые 12 дней апреля потребление электроэнергии снизилось на 5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. "То есть предприятия стали меньше загружать свои мощности", - пояснил президент.

Путин отметил также стагнацию кредитования реального сектора. А значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу. За первую неделю апреля во многих, в том числе, системообразующих банках резко падает число новых ипотечных кредитов, констатировал президент. "Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах", - сказал он.

Власть Работа власти Экономика Бизнес Экономика Финансы Долги и кредиты Президент Рынок кредитования

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения
Володин предложил депутатам отказаться от отпусков
Полиция будет проверять водителей на въездах в Москву
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса