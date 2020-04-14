Путин заявил о сокращении числа ипотечных кредитов из-за пандемии

Сокращение спроса стало самой чувствительной проблемой для компаний из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое он провел в дистанционном режиме. Глава государства также констатировал снижение числа ипотечных кредитов, что не может не сказаться на строительстве.

"Ситуация сегодня, конечно, необычная, это совершенно очевидно", - заявил Владимир Путин и предложил внимательно проанализировать тенденции в экономике, проявившиеся в последние недели, а также поговорить о прогнозах.

Как и в других странах мира, российская экономика и бизнес столкнулись с серьезным давлением. "Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность. На динамику рынка труда", - констатировал президент. Нарушены многие кооперационные, торговые, хозяйственные связи. В ЕАЭС, видеосаммит которого прошел только что, также все обеспокоены этим, заметил Путин.

"Предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы. Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг", - продолжил глава государства.

Самая чувствительная проблема для компаний - сокращение спроса, считает Путин. Объем розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35 процентов. "Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение", - оценил он. Другой интегральный показатель состояния экономики - потребление энергоресурсов. И здесь также динамика отрицательная: за первые 12 дней апреля потребление электроэнергии снизилось на 5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. "То есть предприятия стали меньше загружать свои мощности", - пояснил президент.

Путин отметил также стагнацию кредитования реального сектора. А значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу. За первую неделю апреля во многих, в том числе, системообразующих банках резко падает число новых ипотечных кредитов, констатировал президент. "Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах", - сказал он.