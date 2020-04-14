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14.04.2020 15:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Четвертый пациент с COVID-19 скончался под Владимиром

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Во Владимирской области умер четвертый пациент, заразившийся коронавирусом, сообщает администрация региона.

На территории Владимирской области выросло число жертв инфекции. По данным властей на 10 часов утра 14 апреля, за сутки в регионе лабораторно подтверждено 16 новых случаев заражения. Всего на сегодняшний день выявлено 100 случаев COVID-19.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- За период наблюдения зафиксировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусной инфекцией. 27 марта в Коврове скончался мужчина 1971 года рождения, 11 апреля в Петушках - две женщины 1940 и 1965 годов рождения. Еще один случай произошел в Коврове - 13 апреля там скончался мужчина 1966 года рождения, - проинформировали власти.

Всего лаборатории региона провели 6417 тестов на коронавирус. С момента начала эпидемии в регионе зафиксирован первый случай выздоровления пациента с COVID-19. Это жительница Гусь-Хрустального района 1963 года рождения.

Для профилактики распространения инфекции департамент здравоохранения открыл "горячую линию": 8 (800) 707-42-52. Жителей просят соблюдать режим самоизоляции. Тем, кто почувствовал себя плохо, рекомендуют не ездить в поликлинику, а вызывать врача на дом.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Распространение коронавируса COVID-19

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