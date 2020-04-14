Весенний день, даже "подпорченный" коронавирусом, как известно, год кормит. Но если некоторые отрасли АПК связанный с COVID-19 кризис пока не затронул, то другие его уже прочувствовали. Причем в полной мере.

Давайте есть свое

Нынешней ранней весной некоторые ярославские сельхозпредприятия тракторы, плуги и бороны отправили в поля уже в марте - дело для региона, в общем, редчайшее. А в первой декаде апреля работа закипела уже везде: начались вспашка, боронование, подкормка почвы удобрениями - подготовка земли под посевы и посадки. По данным регионального департамента АПК и потребительского рынка, в этом году посевные площади области увеличатся на четыре тысячи гектаров - почти до 290 тысяч гектаров. Предстоит посев яровых зерновых и зернобобовых, льна, овощей, кормовых культур. А чтобы весенняя страда обернулась хорошим урожаем, на нескольких полях в Борисоглебском районе настоятель местного храма даже совершил молебен о призвании Святого Духа на начало благого дела.

Правда, представители отрасли полагают, что аграриям сейчас гораздо нужнее другое: поддержка не Святого Духа, а государства, которую они считают недостаточной. И ставший общемировым пугалом COVID-19 здесь совершенно ни при чем - проблемы существовали и до него.

- Сегодня только электроэнергия для нас стоит 9,14 рубля. Мы в год за нее платим 30 миллионов! Никогда такого не было, - возмущен гендиректор одного из крупнейших сельхозпредприятий региона, председатель объединения работодателей АПК Ярославской области Сергей Иванов. - Вот представьте: стоит подстанция, на ней три вида потребителей - сельхозпроизводители, частники и промышленники. Частники платят 2,80, промышленники - четыре рубля, а мы - девять. Вот нашли богатеев!

При этом размер субсидий сельхозтоваропроизводителям, со слов Иванова, наоборот, весьма скромен.

- Ярославские предприятия АПК и переработки в 2018 году заплатили 9,4 миллиарда рублей налогов, а всех компенсаций из федерального и областного бюджетов получили один миллиард 470 тысяч. Так кто кого субсидирует? - задает вопрос аграрий. - Вот на посевную должны были дать около шести миллионов - ни рубля не дали пока. И беда всегда в том, что нам сеять надо, а мы не знаем, как удобрения купить. Мы же вносим удобрений намного меньше, чем, например, за границей, - всего процентов двадцать от нормы. Не потому, что мы плохие, а потому, что купить их не на что.

Предприятие Иванова (Ярославский район) выращивает картофель, морковь, капусту, лук, производит и перерабатывает молоко. Однако в этом году агрофирма намерена сократить площади под овощами в два раза. Как выяснилось - чтобы не скармливать никем не купленный урожай кабанам.

"Мы ежегодно обязуемся увеличить объем продукции. Куда увеличивать? Картошку возим из Индии и Пакистана, когда свою девать некуда"

- Мы всегда говорим, что у нас должен быть социальный заказ на выращиваемую продукцию, - объясняет он. - Аграрии каждый год с департаментом АПК заключают соглашения, нам выдают субсидии, и мы ежегодно обязуемся увеличить объем произведенной продукции. Я говорю: куда увеличивать? Займитесь простым делом: то, что мы произвели, вы реализуйте. А то мы картошку возим из Индии и Пакистана, когда свою девать некуда. Наша агрофирма в прошлом году тысячу тонн картофеля выбросила, потому что он никому не был нужен - просто кабанам отвезли. Я уж в поселении пенсионерам картошку бесплатно даю на посадку и так далее...

Но вчера импортные поставки были, и сегодня они есть, а что будет завтра, если весь мир страдает от COVID-19, - неизвестно. А площади под родной "второй хлеб" на одном конкретном предприятии уже сокращены...

Цветы на выброс

И тем не менее даже при всех "долгоиграющих" проблемах в ярославских отраслях растениеводства и овощеводства открытого грунта связанный с коронавирусом кризис пока не отразился. В отличие от некоторых других сельхознаправлений. Например, туда же, в отходы, но уже именно из-за COVID-19 идет сегодня часть скоропортящейся продукции тепличных хозяйств. На помидоры и огурцы, говорят представители отрасли, спрос упал, потому что люди сидят по домам, закупившись гречкой и макаронами и экономя деньги, поскольку не уверены, что получат зарплату. В обращении ассоциации "Теплицы России" к министру сельского хозяйства РФ говорится, что предварительный мониторинг текущего финансово-экономического состояния отрасли говорит о падении доходов на 50 процентов.

Но особенно непросто нынче цветоводам: их продукт не первой необходимости и с очень ограниченным сроком годности не востребован сегодня вообще - цветочные магазины не работают. По информации той же тепличной ассоциации, сегодня в стране цветы выращиваются примерно на двухстах гектарах теплиц, и ежедневно с каждого гектара срезается до семи тысяч цветов, которые... "выбрасываются в полном объеме".

- Это реальный крах отрасли, - признает Сергей Камышенцев, гендиректор ярославского тепличного комбината, где растят томаты, огурцы, салат и розы. - Цветоводство - серьезный конвейер, на него тратится столько же энергетических и прочих ресурсов, как и на все остальное. Поэтому этим производствам нужна сегодня такая же поддержка, как и предприятиям по производству овощей. И, конечно, надо ограничивать импорт. Помимо того, что у нас давно научились выращивать цветы на уровне мировых стандартов, с завозными цветами в страну приезжает большое количество карантинных объектов - всяких клопов, клещей и прочего. Зачем нам завозить всякую дрянь? Мы видим сегодня, как это происходит с вирусом.

Кролик с доставкой на дом

У кроликовода из Рыбинского района Никиты Белянкина продукт не такой скоропортящийся, как цветы, но и он сегодня вынужден выкручиваться, чтобы не потерять рынки сбыта: Никита на своей машине самолично доставляет кроличье мясо по адресам заказчиков. С соблюдением санитарных норм.

- В Рыбинск каждый день доставляю мясо, в Ярославль - раз в неделю, - рассказывает фермер.

До закрытия точек общепита у него заказывали кроличье мясо ярославские и рыбинские кафе и рестораны, а теперь они "отвалились", остались в основном индивидуальные покупатели. Кроме того, он поставляет продукцию в специализированные мясные магазины. Никита вспоминает, что в период ажиотажного спроса на гречку, макароны и туалетную бумагу его кроличьим мясом люди тоже усиленно отоваривались: вместо привычных двух-трех тушек в неделю брали по десять - "на всякий случай". Для заморозки.

Но не успел он обрадоваться, как спрос резко упал и начал потихоньку расти лишь после того, как заработали промышленные предприятия.

- Пострадали те фермеры, которые поставляли свою продукцию в закрытые сегодня предприятия общественного питания, - подтверждает председатель Ярославского союза крестьянских хозяйств и сельских предпринимателей Василий Егоров. - Они сегодня испытывают трудности со сбытом, потому что в торговые сети они никогда выйти не смогут.

Компетентно

Евгений Сорокин, директор департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области:

- Наши сельхозпредприятия работают в штатном режиме и выполняют в соответствии с графиком весенние полевые работы. В этом году на проведение в регионе агротехнических работ из консолидированного бюджета выделено 112 миллионов рублей - из запланированных средств на первый квартал до получателей доведено 60 процентов. По состоянию на 4 апреля минеральных удобрений было поставлено в хозяйства 78,4 процента от необходимого количества. Удобрения компания-поставщик передает на условиях отсрочки и рассрочки платежа сроком до шести месяцев.