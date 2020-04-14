В Москве еще 24 больницы перепрофилируют для больных COVID-19

Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом прогнозирует дефицит коек в столичных лечебных учреждениях. Поэтому в ближайшие 10 дней для лечения пациентов с подозрением на COVID-19 будут перепрофилированы еще 24 городских стационара.

Таким образом, всего в больницах департамента здравоохранения Москвы будет развернуто около 21 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение оперштаба. Отмечается также, что часть этих медучреждений оказывала узкоспециализированную помощь, поэтому такие отделения и специалисты будут переведены в другие стационары, где продолжат принимать москвичей. По данным специалистов, это временная мера.

Ранее стало известно о том, что еще один стационар в столице переоборудовали для лечения больных с COVID-19. Это городская клиническая больница №31. По словам главврача Натальи Ефремовой, подготовлены все три корпуса, в которых развернуто 692 койки. Учреждение уже готово к приему пациентов.

За сутки в России коронавирус выявлен у 2558 человек. Общее число заболевших достигло 18328.