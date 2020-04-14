Волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 тысяч москвичей

Более 12 тысяч жителей столицы зарегистрировались волонтерами акции "Мы вместе". Об этом сообщили в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По ее словам, волонтеры будут помогать пожилым людям, многодетным семьям и всем, кому нужна поддержка в самоизоляции. Заявки от них принимаются по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.

Помощники привозят продукты и медикаменты.

- С обращениями работают два оперативных колл-центра, которые уже приняли 55 тысяч звонков. Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то - просто задать вопрос и проконсультироваться, - рассказала Сергунина. - В день поступает около 650 заявок. На данный момент доставлено москвичам больше 11 тысяч заказов.

Все волонтёры сначала проходят обучение, а затем инструктаж в волонтерском штабе. Им дают защитные маски и перчатки.

Влиться в ряды "народных" помощников может любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт мывместе.мосволонтер.рф.