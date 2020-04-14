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14.04.2020 12:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Башкирии умерли еще два пациента с коронавирусом

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

За последние сутки в Башкирии скончались еще два человека, у которых диагностировали COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на брифинге.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По его словам, один из умерших - 63-летний мужчина, который долгое время лечился от малокровия, также у него был хронический бронхит и ишемическая болезнь сердца. Кроме того скончалась 73-летняя пациентка, имевшая онкологическое заболевание, а также сахарный диабет и болезни сердца. Причиной ее смерти стала пневмония.

Напомним, что первой жертвой коронавируса в Башкирии стал 82-летний житель Белебея.

По данным на 14 апреля, в республике подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом.

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