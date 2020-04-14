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14.04.2020 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава Минюста: Бунт в колонии Ангарска был срежиссирован извне

Текст: Владислав Куликов
Министр юстиции Константин Чуйченко в эксклюзивном интервью "РГ" сообщил подробности событий в ИК №15 в городе Ангарск Иркутской области.
Министр юстиции Константин Чуйченко. Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости Министр юстиции Константин Чуйченко. Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Министр юстиции Константин Чуйченко. Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости

"Мне бы не хотелось комментировать предмет расследования, пока идут следственные действия. Но могу сказать, что есть понятные факты - 4 года у управления ФСИН по Иркутской области не было начальника. Его назначили совсем недавно. Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных, - рассказал Константин Чуйченко. - Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых "правозащитников", которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения".

Фото: Правозащитная организация "Сибирь без пыток"/ТАСС
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Министр юстиции России обратил внимание, что члены общественной наблюдательной комиссии Иркутской области, не смотря на карантинные меры, провели осмотр ИК-15. "Председатель ОНК Олег Антипенко подтвердил, что люди по колонии передвигаются нормально, налажен быт и питание, - рассказал министр юстиции. - В ближайшее время по согласованию со следственными органами правозащитники планируют встретиться с осужденными, которые участвовали в беспорядках. Кроме того, ГУФСИН открыло горячую линию для родственников. Они могут позвонить в дежурную часть, чтоб записаться на прием и получить информацию о своих родных. Поэтому все заявления о том, что на территорию колонии не пускают правозащитников, о том, что ФСИН не предоставляет информацию - не соответствуют действительности".

По словам Константина Чуйченко, налицо - провокация. "Эта ситуация в Ангарске должна быть расследована, - сказал он. - Хотел бы отметить, что не смотря на довольно сложную ситуацию из-за пандемии, система работает и оперативно реагирует на вызовы иного рода".

Полный текст интервью читайте в ближайшем номере "РГ"

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