На Кубани проверят скандальное видео с участием судьи

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку появившегося в интернете видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда. Об этом сообщается на официальном сайте крайсуда.

Скандальный видеоролик, снятый во время пикника на природе, уже несколько дней гуляет по социальным сетям, собирая массу язвительных комментариев. На его кадрах женщина, используя нецензурную лексику, произносит тост неприличного содержания. Жители Новокубанского района узнали в ней одну из своих мировых судей.

Сейчас краевая Квалификационная коллегия судей выясняет, кто является автором этого видео и как оно попало в интернет. "По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Аналогичная история, также наделавшая много шума, произошла шесть лет назад в Белоглинском районе Кубани ("Я шедевр еще тот!", "РГ" от 18.07.2014). Тогда судья местного райсуда разместила в соцсети фотографии, на которых она изображена в пикантных позах на фоне символов государственной власти. Была назначена проверка, по результатам рассмотрения которой сотрудница Фемиды была досрочно лишена полномочий судьи.