Севастопольский офицерский бал проведут онлайн

Участники Большого севастопольского офицерского бала исполнят танцы по видеосвязи из своих домов и квартир. Об этом "РГ" сообщили в оргкомитете мероприятия.

- Участниками онлайн-бала прямо из своих квартир станут офицерские и гражданские пары. Они наденут бальные наряды и в одно и то же время исполнят в прямом эфире вальсы, кадрили и польки, - рассказали в оргкомитете.

Планируется, что на онлайн-балу станцуют несколько десятков пар из многих российских городов, а также из-за границы - Мексики, Швейцарии и Франции. Трансляция будет проходить в режиме видеоконференции.

Следом хореографы Большого офицерского бала проведут мастер-классы в прямом эфире для всех желающих. Новички разучат основные бальные танцы, а видео со своим исполнением будут выкладывать в соцсетях.

Организаторы отметили, что таким образом хотят популяризировать бальную культуру и объединить людей, разобщенных во время пандемии.

Трансляцию онлайн-бала можно увидеть 15 апреля в 20:00, а онлайн-уроки - 16 и 17 апреля в 20:00 на страничках проекта в соцсетях.

Седьмой по счету офицерский бал в Севастополе должен был состояться 13 июня, но пока мероприятие отложено на неопределенный срок. Как уточнили в оргкомитете, обычно репетиции с участниками бала занимают около трех месяцев. Они начнутся, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.