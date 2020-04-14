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14.04.2020 15:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Севастопольский офицерский бал проведут онлайн

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Севастопольский офицерский бал Фото: Севастопольский офицерский бал
Фото: Севастопольский офицерский бал

Участники Большого севастопольского офицерского бала исполнят танцы по видеосвязи из своих домов и квартир. Об этом "РГ" сообщили в оргкомитете мероприятия.

- Участниками онлайн-бала прямо из своих квартир станут офицерские и гражданские пары. Они наденут бальные наряды и в одно и то же время исполнят в прямом эфире вальсы, кадрили и польки, - рассказали в оргкомитете.

Фото: iStock
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Планируется, что на онлайн-балу станцуют несколько десятков пар из многих российских городов, а также из-за границы - Мексики, Швейцарии и Франции. Трансляция будет проходить в режиме видеоконференции.

Следом хореографы Большого офицерского бала проведут мастер-классы в прямом эфире для всех желающих. Новички разучат основные бальные танцы, а видео со своим исполнением будут выкладывать в соцсетях.

Организаторы отметили, что таким образом хотят популяризировать бальную культуру и объединить людей, разобщенных во время пандемии.

Трансляцию онлайн-бала можно увидеть 15 апреля в 20:00, а онлайн-уроки - 16 и 17 апреля в 20:00 на страничках проекта в соцсетях.

Седьмой по счету офицерский бал в Севастополе должен был состояться 13 июня, но пока мероприятие отложено на неопределенный срок. Как уточнили в оргкомитете, обычно репетиции с участниками бала занимают около трех месяцев. Они начнутся, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь COVID-19. Мы справимся!

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