Новости

Экс-премьер Испании Мариано Рахой нарушил карантин 16:19
Пациенты с коронавирусом рассказали о странном симптоме заболевания 16:18
На Ямале бесплатно отправили молоко нуждающимся 16:15
Эксперимент показал, что голодание ведет к смене пола 16:09
В центре Москвы загорелся хостел 16:07
В Минобороны рассказали об эпидемической обстановке в армии 16:07
Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ 16:06
Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска 16:05
Премьер Франции поблагодарил РФ за помощь в вывозе граждан республики 16:04
Раскрыта тайна бактерии, вызывающей пародонтит и разрушающей организм 16:04
Работавший с Большим адронным коллайдером физик скончался в Коммунарке 16:00
Renault отказалась от продажи легковых авто. Но только в КНР 16:00
ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за новой вспышки Эбола 15:59
Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме 15:57
Четвертый пациент с COVID-19 скончался под Владимиром 15:55
В Болгарии судят школьника, готовившего теракты 15:48
В Петербурге отложили открытие навигации по рекам и каналам 15:47
Хакеры встраивают вредоносные программы в приложения для Android 15:41
Москвичам напомнили о пропусках для поездок на такси 15:34
Ученые из Бразилии усомнились в эффективности хлорохина в борьбе с COVID-19 15:30
Белорусский митрополит призвал воздержаться от посещения храмов 15:20
В горах Сочи нарушившую карантин туристку эвакуировали на вертолете 15:18
СМИ: Миллионы британцев вынуждены выбирать между едой и квартплатой 15:17
Лесной пожар в Чернобыльской зоне стихает 15:15
Против Volkswagen подан крупнейший коллективный иск 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 15:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Сочи нарушившую карантин туристку эвакуировали на вертолете

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Получившую травму 29-летнюю сочинку, к тому же нарушившую режим карантина, спасателям пришлось эвакуировать с окрестных гор с помощью вертолета.

В Архангельской области врач вытащила тонувшего школьника из полыньи

Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, несмотря на временный запрет посещения рекреационных объектов Сочинского национального парка из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса, незарегистрированная группа туристов из пяти человек все-таки отправилась в поход.

При подъеме на гору Сахарную высотой 1550 метров над уровнем моря девушка повредила колено - боль обострилась из-за старой травмы ноги. Друзья наложили ей фиксирующую повязку, но продолжить путь самостоятельно она не смогла - и туристы обратились за помощью к спасателям.

На место вызова на автомобиле высокой проходимости прибыла группа из семи спасателей и медика МЧС России. Как выяснилось на месте, девушке была необходима воздушная эвакуация.

Тогда на помощь отправился Ми-8 с тремя спасателями. Подлетев к вершине горы, спасатели подняли туристку на борт вертолета и эвакуировали ее на базу ЮРПСО МЧС России, где передали врачам скорой помощи.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве
Полиция будет проверять водителей на въездах в Москву
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе