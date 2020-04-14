В горах Сочи нарушившую карантин туристку эвакуировали на вертолете

Получившую травму 29-летнюю сочинку, к тому же нарушившую режим карантина, спасателям пришлось эвакуировать с окрестных гор с помощью вертолета.

Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, несмотря на временный запрет посещения рекреационных объектов Сочинского национального парка из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса, незарегистрированная группа туристов из пяти человек все-таки отправилась в поход.

При подъеме на гору Сахарную высотой 1550 метров над уровнем моря девушка повредила колено - боль обострилась из-за старой травмы ноги. Друзья наложили ей фиксирующую повязку, но продолжить путь самостоятельно она не смогла - и туристы обратились за помощью к спасателям.

На место вызова на автомобиле высокой проходимости прибыла группа из семи спасателей и медика МЧС России. Как выяснилось на месте, девушке была необходима воздушная эвакуация.

Тогда на помощь отправился Ми-8 с тремя спасателями. Подлетев к вершине горы, спасатели подняли туристку на борт вертолета и эвакуировали ее на базу ЮРПСО МЧС России, где передали врачам скорой помощи.