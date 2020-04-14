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14.04.2020 12:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Иннопром" запустил онлайн-проект

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Организаторы "Иннопрома" запустили новый онлайн-проект. Сессии по обмену опытом и знаниями начинаются 15 апреля. Первая тема - "Производственный персонал: из офлайна в онлайн, или...", среди спикеров - представители минпромторга РФ, представители власти и бизнеса Свердловской области.

- Это параллельный проект. Мы давно хотели запустить активность в интернете, которая помогала бы нам поддерживать связь с аудиторией в течение всего года, общаться с партнерами и экспонентами, чтобы лучше слышать и понимать бизнес, - рассказал "РГ" первый вице-президент группы компаний "Формика" Антон Атрашкин.

Онлайн-сессии планируют проводить еженедельно, как минимум до конца года. Также в планах внедрить обучающие воркшопы, рассказывать аудитории о новых технологиях цифровизации промышленности.

Фото: iStock
Бизнес ушел в онлайн и не собирается возвращаться

- География спикеров - весь мир, - добавил Антон Атрашкин. - В мае у нас пройдет международная сессия, мы будем включать российские торгпредства за рубежом, иностранные торговые палаты и компании, которые работают с Россией.

Откроет проект 15 апреля сессия "Производственный персонал: из офлайна в онлайн или…". В числе спикеров - замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, директор по персоналу группы компаний "Росатом" Татьяна Терентьева, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова, директор по персоналу ПАО "Соллерс" Елена Семенова, директор по организационному развитию и персоналу ЧТПЗ Оксана Назарова. Участники планируют разобраться, какие новые подходы к управлению персоналом в условиях карантина реально работают, как изменится производственный процесс и каким будет дуэт человека и машины. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Запланированы еще четыре онлайн-сессии: "Роботы - это ваш шанс" (22 апреля), "Технологии для городов: карантин на всю жизнь" (29 апреля), "Россия в глобальных производственных цепочках" (13 мая) и "Промышленный IT: этот безумный мир возможностей" (20 мая). Организаторы готовы корректировать темы в ответ на запрос бизнес-сообщества в меняющихся экономических условиях.

Фото: Егор Просвирников
Выставка "Иннопром" отменена из-за коронавируса

- "Иннопром" - главная коммуникационная площадка для промышленности, и в сегодняшних условиях нельзя ждать до лета или осени, она должна начать свою работу прямо сейчас, - сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. - Десять лет российское и международное бизнес-сообщество приезжали на "Иннопром". Сейчас "Иннопром Онлайн" придет к каждому, чтобы выполнить свою функцию: объединить профессиональную аудиторию в ситуации необходимой разобщенности, мобилизовать ресурсы самым эффективным образом, будучи вооруженными информацией из первых уст ключевых экспертов-спикеров.

В конце марта минпромторг РФ заявил о переносе выставки "Иннопром", которая базируется в Екатеринбурге, на следующий, 2021 год. Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Партнером выставки в этом году должна была стать Италия.

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