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14.04.2020 10:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Среднем Урале запретили массовые мероприятия в церквях

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских ограничил проведение массовых религиозных мероприятий. Соответствующее постановление он подписал 13 апреля.

Согласно документу, до 30 апреля не допускаются массовые мероприятия, к которым относятся религиозные обряды и церемонии различных конфессий. Кроме того, ограничен доступ лиц на кладбища, кроме случаев, связанных с проведением похорон и оказанием религиозных услуг.

За день до постановления, в Вербное воскресенье, в некоторых храмах Свердловской области было людно, и не везде верующие соблюдали дистанцию в полтора метра друг от друга. Губернатор региона Евгений Куйвашев такое поведение уральцев не одобрил.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
РПЦ организует для прихожан онлайн-трансляции богослужений

- Понимаю, нам всем сейчас нужна надежда, нужны силы и вера в то, что мы обязательно справимся с этим сложным периодом. Но поход в храм - не самый разумный способ справиться с тревогой. Скорее, наоборот, массовые скопления людей в период пандемии особенно опасны с точки зрения распространения новой инфекции, от которой каждый день по всему миру в жутких страданиях, задыхаясь, умирают люди. Помните, что Бог - в первую очередь в вашем сердце и в душе. Берегите себя, - написал он на своей странице в instagram.

Ранее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к прихожанам с просьбой молиться дома. На Урале служители церкви стали активнее проводить таинства на дому - с соблюдением всех мер предосторожности. В некоторых храмах священники поддерживают связь с прихожанами через мессенджер. Кроме того, Екатеринбургская епархия призвала прихожан присоединиться к богослужениям посредством интернета. Онлайн-трансляции ежедневно идут на православном телеканале, в ночь с 18 на 19 апреля в эфире областного телевидения можно будет увидеть праздничное богослужение из Свято-Троицкого кафедрального собора, сообщают в департаменте информполитики Свердловской области.

Представители других конфессий тоже отказались от проведения массовых мероприятий. В римско-католическом храме Святой Анны в Екатеринбурге приостановили публичные богослужения до 30 апреля. Церковные обряды проводят без участия прихожан, в закрытых приходах. Еврейская община вместо традиционного празднования Песаха раздала тысяче семей мацу и продуктовые наборы для проведения домашнего пасхального седера. Отменены все молельные мероприятия и в мечетях области.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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Сегодня Вербное воскресенье — праздник, который много значит для всех православных. Впереди Пасха, ещё более значимый день. Но у меня только один вопрос: неужели собственное здоровье и здоровье ваших близких значит для вас меньше? На фото — храм целителя Пантелеймона на улице Лучевой в Екатеринбурге. Прямо сейчас. Как вы понимаете, ни о каком социальном дистанцировании речи не идёт. В Москве уже выявлены случаи коронавируса у служителей храмов и церквей. Один из настоятелей несколько дней назад попал в реанимацию. Это объективные факты, изучите новости, если не хотите верить мне на слово. Патриарх Кирилл прямо призвал всех к домашней молитве! Это касается и Вербного воскресенья, и Пасхи, и других православных праздников и мероприятий. Глава Русской православной церкви обращается к вам с тем же призывом, что и все представители власти, включая меня: оставайтесь, пожалуйста, дома. «Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда», — сказал патриарх. Прислушайтесь к этим мудрым словам! Понимаю, нам всем сейчас нужна надежда, нужны силы и вера в то, что мы обязательно справимся с этим сложным периодом. Но поход в храм — не самый разумный способ справиться с тревогой. Скорее наоборот, массовые скопления людей в период пандемии особенно опасны с точки зрения распространения новой инфекции, от которой каждый день по всему миру в жутких страданиях, задыхаясь, умирают люди. Помните, что Бог — в первую очередь в вашем сердце и в душе. Берегите себя.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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