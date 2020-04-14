На Среднем Урале запретили массовые мероприятия в церквях

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских ограничил проведение массовых религиозных мероприятий. Соответствующее постановление он подписал 13 апреля.

Согласно документу, до 30 апреля не допускаются массовые мероприятия, к которым относятся религиозные обряды и церемонии различных конфессий. Кроме того, ограничен доступ лиц на кладбища, кроме случаев, связанных с проведением похорон и оказанием религиозных услуг.

За день до постановления, в Вербное воскресенье, в некоторых храмах Свердловской области было людно, и не везде верующие соблюдали дистанцию в полтора метра друг от друга. Губернатор региона Евгений Куйвашев такое поведение уральцев не одобрил.

- Понимаю, нам всем сейчас нужна надежда, нужны силы и вера в то, что мы обязательно справимся с этим сложным периодом. Но поход в храм - не самый разумный способ справиться с тревогой. Скорее, наоборот, массовые скопления людей в период пандемии особенно опасны с точки зрения распространения новой инфекции, от которой каждый день по всему миру в жутких страданиях, задыхаясь, умирают люди. Помните, что Бог - в первую очередь в вашем сердце и в душе. Берегите себя, - написал он на своей странице в instagram.

Ранее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к прихожанам с просьбой молиться дома. На Урале служители церкви стали активнее проводить таинства на дому - с соблюдением всех мер предосторожности. В некоторых храмах священники поддерживают связь с прихожанами через мессенджер. Кроме того, Екатеринбургская епархия призвала прихожан присоединиться к богослужениям посредством интернета. Онлайн-трансляции ежедневно идут на православном телеканале, в ночь с 18 на 19 апреля в эфире областного телевидения можно будет увидеть праздничное богослужение из Свято-Троицкого кафедрального собора, сообщают в департаменте информполитики Свердловской области.

Представители других конфессий тоже отказались от проведения массовых мероприятий. В римско-католическом храме Святой Анны в Екатеринбурге приостановили публичные богослужения до 30 апреля. Церковные обряды проводят без участия прихожан, в закрытых приходах. Еврейская община вместо традиционного празднования Песаха раздала тысяче семей мацу и продуктовые наборы для проведения домашнего пасхального седера. Отменены все молельные мероприятия и в мечетях области.

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