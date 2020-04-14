Жительницу Урала оштрафовали за фейк о вводе войск

Чебаркульский суд в Челябинской области оштрафовал местную жительницу за распространение в соцсети заведомо недостоверной информации. В одной из групп "ВКонтакте" женщина написала о вводе в войск, сообщили во вторник в ГУ МВД региона.

- 35-летняя женщина разместила комментарий о введении в дополнительных войск для подавления "голодных бунтов" в крупных городах, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - На вопрос, откуда у нее такая информация, сообщила, что уже не помнит, где-то увидела и решила поделиться. Признала, что, часами просиживая в интернете, поневоле поддалась царящей там истерии.

Раскаяние не освобождает от ответственности. На нарушительницу составлен протокол по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Мировой суд признал ее виновной, назначив штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что за распространение заведомо недостоверной информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Всем гражданам рекомендуется внимательно относиться к сообщениям в интернете и ориентироваться только на официальные источники.