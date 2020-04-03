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03.04.2020 13:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Южноуральца оштрафовали за публикацию фейкового фото о COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Магнитогорская полиция нашла шутника, разместившего в соцсетях фейковое фото на тему коронавируса.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19

36-летний горожанин признан виновным в злоупотреблении свободой массовой информации и по решению Ленинского суда оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

- Мужчина разместил в комментариях к одной из публикаций "ВКонтакте" заведомо недостоверную информацию, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - На фото был изображен армейский автомобиль с размещенным на крыше автоматическим оружием, а рядом стояли сотрудники ДПС. В подписи к снимку мужчина указал, что это "Граница Самарской и Оренбургской областей".

Еще одна любительница подразнить публику заплатит такой же штраф в Челябинске. 35-летняя женщина разместила на своей странице "ВКонтакте" недостоверную информацию о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области.

В полиции напоминают, что за распространение заведомо недостоверной информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Всем гражданам рекомендуется внимательно относиться к сообщениям в интернете и ориентироваться только на официальные источники.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как уже сообщала "РГ", ранее житель Магнитогорска поплатился 30 тысячами рублей за сообщение о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города.

Добавим, что в Челябинской области режим обязательной самоизоляции продлен до 19 апреля. А со вчерашнего дня полиция усилен контроль за автомобилистами на границах региона и внутри муниципальных образований.

- Для движения на личном и служебном автотранспорте необходимо предъявить сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение, паспорт, а также справку, подтверждающую необходимость передвижения в соответствии с распоряжением правительства Челябинской области, - отметили в полиции. - Цели передвижения будут проверены, и в случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил, водителя привлекут к административно ответственности.

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