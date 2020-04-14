Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.04.2020 г. № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019"

Зарегистрирован 13.04.2020 г. № 58061

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13.04.2020 г.

Вступает в силу 13 апреля 2020 г.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) постановляю:

1. Внести изменение в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2020 г., регистрационный № 57920), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 10 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2020 г. регистрационный № 57955), согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Ю.Попова

Приложение к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. № 11

Изменение в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019"

Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия. Способ изоляции и медицинского наблюдения определять исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в субъекте Российской Федерации.".