Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.04.2020 г. № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019"

Новости

Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель 19:16
Аксенов утвердил выплаты для соцподдержки крымчан при самоизоляции 19:14
Москвич получил 15-тысячный штраф за поход в магазин во время карантина 19:13
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий 19:03
В Ленобласти разворачивают палаточный госпиталь для больных COVID-19 19:01
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилась новая публикация 18:55
Прокуроры будут контролировать повышение цен на продукты 18:52
Lionsgate бесплатно покажет "Джона Уика" и другие фильмы на YouTube 18:47
Еврокомиссия предлагает создать фонд реконструкции в триллион евро 18:45
Hyundai Tucson получил в России спецверсию с "Яндекс. Авто" 18:45
Российских туристов заберут из Стамбула 16 апреля 18:44
Итальянцы изобрели оригинальный способ отмечать праздники во время пандемии 18:40
Оливковые плантации в Южной Европе оказались под угрозой 18:29
Волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 тысяч москвичей 18:22
Жительницу Рима оштрафовали за выгул черепахи на карантине 18:21
Баварский ответ Maybach: BMW зарегистрировала кроссовер X8 18:04
Управляющие организации попросили помощи на проведение дезинфекции 17:50
Саудовская Аравия подтвердила сокращение нефтедобычи 17:44
Итальянский "Лацио" намерен приобрести Дзюбу 17:33
Детский омбудсмен рассказала о конфликтах в детских домах 17:31
На Кубани проверят скандальное видео с участием судьи 17:31
Пожар в московском хостеле потушен 17:30
Раскопки в Назарете подтвердили библейские истории об Иисусе 17:28
Получено новое вещество для лечения диабета 17:26
РГО ищет автора самого интересного вопроса для Географического диктанта 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
14 апреля 2020 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.04.2020 г. № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019"

Дата подписания 13 апреля 2020 г.
Опубликован 14 апреля 2020 г.
Вступает в силу 13 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019"

Зарегистрирован 13.04.2020 г. № 58061

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13.04.2020 г.

Вступает в силу 13 апреля 2020 г.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) постановляю:

1. Внести изменение в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2020 г., регистрационный № 57920), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 10 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2020 г. регистрационный № 57955), согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Ю.Попова

Приложение к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. № 11

Изменение в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019"

Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия. Способ изоляции и медицинского наблюдения определять исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в субъекте Российской Федерации.".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.04.2020 г. № 11
(pdf, PDF, 82 Кб)