Россия стала одним из лидеров по числу тестов на COVID-19

"В стране за последний месяц мы с 2 тысяч в сутки тестирований на наличие коронавируса у человека дошли до сегодняшних 90 тысяч в сутки исследований", - сообщила Анна Попова.

При этом среди исследуемых постоянно увеличивается доля внешне здоровых людей, уточнила глава Роспотребнадзора. По ее мнению, это позволяет выявить пациентов с бессимптомным течением заболевания.

Ранее Анна Попова сообщила, что плавный прирост заболеваемости COVID-19 в пределах 17-19 процентов в день позволяет врачам оказывать помощь нуждающимся в полном объеме.

"По ряду регионов число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50 процентов", - также сообщила Анна Попова. При этом, по ее данным, в среднем без выраженных симптомов COVID-19 переносит примерно треть инфицированных.

"В десяти клиниках Москвы уже проводят тестирование на иммунитет к коронавирусу тех, кто работает с заразившимися этой инфекцией", - продолжила глава Роспотребнадзора. По ее оценке, здравоохранение столицы и Подмосковья готово к борьбе с коронавирусом. Кроме того, по мнению Анны Поповой, результат двух недель, проведенных россиянами на самоизоляции, станет заметен уже в конце этой недели или в начале следующей.