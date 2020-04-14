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14.04.2020 09:00
Рубрика: Российский автопром

"Русский Порше". Какими могли быть "Жигули"

Текст: Валерий Карташов

19 апреля АвтоВАЗ отметит 50-летний юбилей своей первой модели - ВАЗ-2101. "Российская газета" решила вспомнить о следующих моделях семейства "Жигули" - ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. Если за основу ВАЗ-2101 был взят модернизированный и адаптированный итальянский седан Fiat-124, то к вышеупомянутым "заднеприводным" седанам в своё время даже приложили руки немецкие инженеры Porsche.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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В далёком 1976 году Тольяттинский автогигант обратился к специалистам из Porsche разработать фэйслифт моделей 2103 и 2106. В программу обновления входили нововведения по всем фронтам.

Porsche существенно улучшила тогдашний "вазовский" флагман ВАЗ-2103. Внешне седан избавился от хромированных элементов, получил оригинальную решётку радиатора, пластиковую бамперную группу, а также крупное боковое зеркало иной формы с водительской стороны.

Внутри изменения более заметные. Салон обзавёлся новой передней панелью, эргономичным рулевым колесом с кожаной оплёткой (схожий с Porsche 924 и 911), современным щитком приборов.

Фото: Никита Орлов/ https://vk.com/nick_orlov
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Немецкие инженеры добрались и до технической части автомобиля. Двигатель и подвеска отличались лишь иными настройками. Также были улучшены аэродинамические свойства кузова, его коррозионная стойкость и шумоизоляция.

Однако советская сторона в силу различных факторов отказалась от проекта обновлённых "Жигулей". Вазовцы пошли по своему пути минимальных затрат и усилий. Вскоре появился ВАЗ-2106, который по сути мало чем отличался от 2103. Уже в 1979 году некоторые идеи из Porsche воплотились в виде модели ВАЗ-2105.

Напомним, ВАЗ-2103 был третьей (и последней) моделью, которая запускалась в рамках глобального контракта с Fiat в начале 70-х годов. "Тройка" выпускалась в период с 1972 по 1984 годы и разошлась тиражом в 1,3 миллиона экземпляров.

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