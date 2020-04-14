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14.04.2020 06:10
Рубрика: В мире

Сандерс пообещал Байдену поддержку на президентских выборах

Джо Байден и Берни Сандерс. Фото: AFP/Mandel NGAN Джо Байден и Берни Сандерс. Фото: AFP/Mandel NGAN
Джо Байден и Берни Сандерс. Фото: AFP/Mandel NGAN

Сенатор Берни Сандерс объявил, что поддерживает бывшего вице-президента Джо Байдена как кандидата в президенты США от Демократической партии. Об этом он сообщил в понедельник в ходе совместного с Байденом видеовыступления в своем Twitter.

Фото: Getty Images via AFP
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По словам Сандерса, важно добиться того, чтобы действующий глава США Дональд Трамп "был президентом одного срока". Он подчеркнул, что Байден нужен в Белом доме, а также пообещал сделать для этого все, что в его силах, пишет РИА Новости. В ответ Байден поблагодарил за поддержку и заверил, что Сандерс понадобится ему не только для победы, но и для управления.

Напомним, неделей ранее 78-летний Берни Сандерс официально объявил о выходе из гонки. По итогам последних праймериз сенатор заручился поддержкой 914 выборщиков, Байден - 1217. Все остальные участники праймериз Демократической партии ранее вышли из борьбы и тоже поддержали Байдена.

Выборы президента США состоятся третьего ноября этого года.

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