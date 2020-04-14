Новости

Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель 19:16
Аксенов утвердил выплаты для соцподдержки крымчан при самоизоляции 19:14
Москвич получил 15-тысячный штраф за поход в магазин во время карантина 19:13
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий 19:03
В Ленобласти разворачивают палаточный госпиталь для больных COVID-19 19:01
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилась новая публикация 18:55
Прокуроры будут контролировать повышение цен на продукты 18:52
Lionsgate бесплатно покажет "Джона Уика" и другие фильмы на YouTube 18:47
Еврокомиссия предлагает создать фонд реконструкции в триллион евро 18:45
Hyundai Tucson получил в России спецверсию с "Яндекс. Авто" 18:45
Российских туристов заберут из Стамбула 16 апреля 18:44
Итальянцы изобрели оригинальный способ отмечать праздники во время пандемии 18:40
Оливковые плантации в Южной Европе оказались под угрозой 18:29
Волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 тысяч москвичей 18:22
Жительницу Рима оштрафовали за выгул черепахи на карантине 18:21
Баварский ответ Maybach: BMW зарегистрировала кроссовер X8 18:04
Управляющие организации попросили помощи на проведение дезинфекции 17:50
Саудовская Аравия подтвердила сокращение нефтедобычи 17:44
Итальянский "Лацио" намерен приобрести Дзюбу 17:33
Детский омбудсмен рассказала о конфликтах в детских домах 17:31
На Кубани проверят скандальное видео с участием судьи 17:31
Пожар в московском хостеле потушен 17:30
Раскопки в Назарете подтвердили библейские истории об Иисусе 17:28
Получено новое вещество для лечения диабета 17:26
РГО ищет автора самого интересного вопроса для Географического диктанта 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 17:44
Рубрика: В мире

Саудовская Аравия подтвердила сокращение нефтедобычи

Текст: Константин Волков

Саудовская Аравия 14 апреля подтвердила, что "в полной мере осознает важность сотрудничества между производителями нефти и поэтапного сокращения нефтедобычи согласно договоренностям, достигнутым при сделке ОПЕК+", сообщает саудовское новостное агентство SPA.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Новак рассказал о роли Путина в новой сделке ОПЕК+

"Правительство рассмотрело одобренную договоренность, предпринятую для поддержания стабильности нефтяных рынков для поддержки роста мировой экономики, отметив важность совместного сотрудничества между странами-производителями и выразив удовлетворенность соглашением, достигнутым на встрече группы ОПЕК+, организованной королевством, - сказано в сообщении правительства Саудовской Аравии, которое распространило SPA. - Королевство постоянно привержено достижению стабильности, сохранению общих интересов стран-производителей и обеспечению безопасных, экономичных и высокоэффективных поставок потребителям в дополнение к поэтапному сокращению общего объема добычи нефти".

Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+
Фото: Егор Алеев/ТАСС
На сколько в реальности сократят добычу нефти участники сделки ОПЕК+

На саммите ОПЕК+ 12 апреля стороны договорились суммарно сократить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Затем во втором полугодии 2020 года добыча будет сокращена на 7,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2021 году вплоть до конца апреля - на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Отсчет сокращения идет от уровня добычи в октябре 2018 года, а для Саудовской Аравии и России - от уровня 11 миллионов баррелей в сутки. Отдельные условия также у Мексики - она сократит в мае-июне этого года добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а еще 300 тысяч баррелей в стуки за нее сократят США.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Сокращение добычи нефти

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
В Москве аннулируют 900 тысяч оформленных пропусков
ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения
Россия не будет вводить "выездные визы" из-за коронавируса
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах