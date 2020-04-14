Саудовская Аравия подтвердила сокращение нефтедобычи

Саудовская Аравия 14 апреля подтвердила, что "в полной мере осознает важность сотрудничества между производителями нефти и поэтапного сокращения нефтедобычи согласно договоренностям, достигнутым при сделке ОПЕК+", сообщает саудовское новостное агентство SPA.

"Правительство рассмотрело одобренную договоренность, предпринятую для поддержания стабильности нефтяных рынков для поддержки роста мировой экономики, отметив важность совместного сотрудничества между странами-производителями и выразив удовлетворенность соглашением, достигнутым на встрече группы ОПЕК+, организованной королевством, - сказано в сообщении правительства Саудовской Аравии, которое распространило SPA. - Королевство постоянно привержено достижению стабильности, сохранению общих интересов стран-производителей и обеспечению безопасных, экономичных и высокоэффективных поставок потребителям в дополнение к поэтапному сокращению общего объема добычи нефти".

На саммите ОПЕК+ 12 апреля стороны договорились суммарно сократить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Затем во втором полугодии 2020 года добыча будет сокращена на 7,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2021 году вплоть до конца апреля - на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Отсчет сокращения идет от уровня добычи в октябре 2018 года, а для Саудовской Аравии и России - от уровня 11 миллионов баррелей в сутки. Отдельные условия также у Мексики - она сократит в мае-июне этого года добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а еще 300 тысяч баррелей в стуки за нее сократят США.