Сегодня празднует 75-летие один из лучших гитаристов мира - Ричи Блэкмор

Ричи Блэкмор - создатель Deep Purple и Rainbow, на гитарном риффе которого из песни Smoke on the Water половина человечества училась играть на гитаре - музыкант, кажется, вообще не подвластный времени! Сегодня ему исполняется 75 лет. По-прежнему темноволосый, саркастичный и щедрый на мелодии и идеи, 10 апреля Ричи Блэкмор дал очередной концерт. Правда, уже дома, в самоизоляции, с любимой женой Кэндис Найт.

Да, считается, что у Блэкмора - создателя "атакующей манеры гитарной игры", непростой характер. Певец Ян Гиллан покидал из-за него Deep Purple даже дважды. Да и состав Rainbow менялся от альбома к альбому, ибо только флегматичный Ронни Джеймс Дио выдерживал все придирки и шуточки шефа…

Еще более шокирующая выходка супер-гитариста: ради любви к молодой журналистке и начинающей певице Кэндис Найт 17 ноября 1993 года на концерте в Хельсинки он заявил со сцены, что распускает Deep Purple и начинает заниматься совсем другой музыкой - "даже не той, какая была в Rainbow"…

Хорошо, кстати, что сама группа не послушала лидера, и летом выпускает свой очередной, уже 21-й студийный альбом - Whoosh!

В полном порядке и Ричи Блэкмор, некоторое время вообще не бравший в руки электрогитару, зато ради фолк-группы Blackmore's Night освоивший лютню и мандолину.

10 апреля Ричи и Кэндис сыграли из своего дома в Лонг Айленде (жена гитариста - американка, вот и он переехал к ней в США, у пары двое детей: восьми и десяти лет!) совместный акустический концерт Stay at Home. Причем еще и много болтали, ведь Ричи Блэкмор - человек с неистощимым чувством юмора.

Говорили и о нынешней ситуации, и о том, что сейчас человечество, по сути, ведет войну за свое выживание. А Ричи поделился мнением о том, что в самоизоляции для людей, возможно, самое сложное, - то, что им бывает просто не с кем поговорить…

Получился такой дружеский семейный концерт, правда, для всего мира. Порой Кэндис щебетала, мило теряя нить разговора, и снисходительный, доброжелательный Ричи иронично шутил и снова начинал уже новую мелодию.

Кстати

Весной 2018 года Ричи приезжал в России с возрожденной группой Rainbow. Пел в ней уже Ронни Ромеро, а в репертуаре оказались и хиты Deep Purple: Soldier of Fortune, Burn, конечно же, - Smoke on the Water… От этого артиста никогда не знаешь, что ждать.

Между прочим

А в 2015-м, во время концерта Blackmore's Night в "Крокус Сити Холле" маэстро деловито разместил у комбика небольшую упаковку пива. Между песнями открывал очередную бутылочку. А потом заметил, что зал смотрит на это особенно внимательно. И предложил по-английски: "Эй, а что, кто-то тоже хочет пива?"

Некоторое время мы, зрители, были в оцепенении. Такого ж еще никто из звезд не предлагал?!

Прошло пару минут и один парень, на ватных ногах, смущенно поковылял к сцене. Ричи заметил, приветливо подмигнул. И отправился за еще одной бутылкой.

А когда зритель все-таки взобрался по ступенькам и стеснительно замер, легендарный гитарист открыл бутылку и протянул ему. Приветственно хлопнул по плечу. После чего продолжил выступление!

О, и сколько же было аплодисментов!