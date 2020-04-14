"Работаем в удаленном режиме, традиционные формы дипломатических переговоров временно приостановлены", - признал министр. Отвечая на вопрос "РГ", Сергей Лавров рассказал, что намеченное на май заседание глав МИД стран - членов Совета Европы, которое должно было состояться в Страсбурге вместо Тбилиси, все-таки решили перенести. Теперь уже оно пройдет в ноябре, и на этот раз в Греции, которая сменит Грузию на посту председателя Совета Европы. Тем временем многие европейские коллеги Сергея Лаврова не скрывают, что хотели бы встретиться с ним как можно скорее. Например, глава немецкого дипведомства Хайко Маас сообщил в недавнем интервью журналу Spiegel, что ради переговоров с российским министром даже готов надеть маску. "Я хочу через вас передать ему приглашение прилетать в любое время, если он найдет способ добраться до Москвы. Как только он здесь приземлится, полную безопасность его жизни и здоровью, здоровью его делегации мы обеспечим. Пусть прилетает. Хайко, если ты меня сейчас слышишь, я серьезно говорю", - подтвердил Сергей Лавров.

Как известно, этой осенью ожидается сразу несколько знаковых дипломатических событий. Прежде всего это юбилейная сессия Генассамблеи ООН, о перспективе проведения которой пока ничего не говорят. Кроме того, президент России Владимир Путин предложил провести отдельный саммит лидеров пяти стран - постоянных членов Совбеза ООН, приуроченный к 75-летию основания главой международной организации. По словам Лаврова, его точную дату еще предстоит согласовать, однако все партнеры по "пятерке" по-прежнему исходят из того, что такая встреча должна быть только очной. "Что касается возможности видеоконференции, мы ее не исключаем, но не взамен основному саммиту, а только если главы государств сочтут необходимым уже на этом этапе проконсультироваться друг с другом, прежде всего в том, что касается задач по противодействию коронавирусу", - подчеркнул министр.

Вообще же, по убеждению Сергея Лаврова, "видеодипломатия", которая использовалась и прежде, в любом случае "никогда не заменит личного общения". "Есть вещи, которые нельзя доверять ни бумаге, ни электронным средствам коммуникации", - заключил глава МИД в ответ на вопрос "РГ".

По словам главы МИД РФ, "возмутительные и циничные" действия муниципалитета Праги противоречат межправительственному договору 1993 года

По мнению Лаврова, кризис, вызванный эпидемией коронавируса, должен стать для всех международных игроков "прививкой от эгоизма и соблазна дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран". Впрочем, обратные примеры уже встречаются. Прежде всего речь идет о политике односторонних санкций, которые не только нелегитимны, но еще и в условиях пандемии "сокращают возможности противодействовать ей". Министр напомнил, как недавно США не пропустили на Кубу партию медицинского оборудования, отправленную китайским предпринимателем Джеком Ма для помощи странам Латинской Америки, а также развернули кампанию по дискредитации кубинских врачей, которые в тяжелых условиях помогают десяткам стран мира. "Это недостойно великой страны", - заметил Лавров, призвав не политизировать тему коронавируса. "Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен будет всем заплатить за то, что эта инфекция появилась и якобы кто-то там кого-то несвоевременно проинформировал, это переходит всякие пределы и все приличия. В Лондоне кто-то уже посчитал, что Китай должен 3 триллиона 700 миллиардов долларов или евро Евросоюзу за ущерб, который был нанесен этой пандемией. А кто-то вообще выступает за то, чтобы арестовывать китайскую собственность за рубежом. У меня волосы на голове встают, когда я слышу подобные вещи", - признал глава МИД. Он также прокомментировал слова шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, будто РФ и КНР используют "коронавирусный кризис", чтобы набрать геополитические очки. "Печально, что Жозеп Боррель это произнес. Печально, что есть люди, которые пытаются делать из мухи слона и представлять все то, что осуществляется, скажем, в Италии, чуть ли не военным вторжением на территорию НАТО и Евросоюза, - отметил министр. - Совсем недавно в газете La Stampa была на эту тему статья, которая абсолютно голословно пыталась принизить и дискредитировать значение той помощи, которую Россия оказывает Италии... по прямой просьбе премьера Джузеппе Конте".

Поговорил Лавров не только про коронавирус. Так, он прокомментировал скандальный снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу, руководившему операцией по освобождению чешской столицы в мае 1945 года. По словам главы МИД РФ, "возмутительные и циничные" действия муниципалитета Праги противоречат межправительственному договору 1993 года, который содержит обязательства по обеспечению сохранности воинских мемориалов. "Тем самым были подорваны договоренности, которые лежат в основе наших отношений последние 30 лет. Нас заверяют, что этот памятник являлся муниципальной собственностью. Но мы твердо знаем, что это не так. До сноса он состоял в республиканском реестре в качестве муниципального объекта, и мы исходим из того, что вопрос может быть урегулирован исключительно в соответствии с положениями упомянутого мной договора", - подчеркнул Лавров.

Министр обратил внимание на "небезынтересную деталь": отец 36-летнего Ондржея Коларжа, возглавляющего муниципалитет Прага-6 и ответственного за решение о сносе, был сотрудником министерства иностранных дел Чехии, послом в США и России, а сейчас "подвизается советником американской консалтинговой компании, которая готовила для чешских муниципальных деятелей заключения для обоснования сноса монумента".