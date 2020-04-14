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14.04.2020 18:51
Рубрика: Власть

Хайко, я серьезно говорю

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов в формате видеоконференции
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров провел, наверное, самую необычную пресс-конференцию - впервые она прошла в формате видеосвязи. Российские и иностранные журналисты задавали министру вопросы удаленно - некоторые из своих редакций, а некоторые даже из дома. Сергей Лавров рассказал о новых вызовах мировому сообществу в условиях пандемии коронавируса и ответил на вопрос "РГ" о том, когда дипломаты выйдут из самоизоляции и вернутся к традиционному общению.
Российские и иностранные журналисты задавали министру вопросы удаленно - некоторые из своих редакций, а некоторые даже из дома. Фото: Facebook.com / maria.zakharova.167 Российские и иностранные журналисты задавали министру вопросы удаленно - некоторые из своих редакций, а некоторые даже из дома. Фото: Facebook.com / maria.zakharova.167
Российские и иностранные журналисты задавали министру вопросы удаленно - некоторые из своих редакций, а некоторые даже из дома. Фото: Facebook.com / maria.zakharova.167

"Работаем в удаленном режиме, традиционные формы дипломатических переговоров временно приостановлены", - признал министр. Отвечая на вопрос "РГ", Сергей Лавров рассказал, что намеченное на май заседание глав МИД стран - членов Совета Европы, которое должно было состояться в Страсбурге вместо Тбилиси, все-таки решили перенести. Теперь уже оно пройдет в ноябре, и на этот раз в Греции, которая сменит Грузию на посту председателя Совета Европы. Тем временем многие европейские коллеги Сергея Лаврова не скрывают, что хотели бы встретиться с ним как можно скорее. Например, глава немецкого дипведомства Хайко Маас сообщил в недавнем интервью журналу Spiegel, что ради переговоров с российским министром даже готов надеть маску. "Я хочу через вас передать ему приглашение прилетать в любое время, если он найдет способ добраться до Москвы. Как только он здесь приземлится, полную безопасность его жизни и здоровью, здоровью его делегации мы обеспечим. Пусть прилетает. Хайко, если ты меня сейчас слышишь, я серьезно говорю", - подтвердил Сергей Лавров.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Как известно, этой осенью ожидается сразу несколько знаковых дипломатических событий. Прежде всего это юбилейная сессия Генассамблеи ООН, о перспективе проведения которой пока ничего не говорят. Кроме того, президент России Владимир Путин предложил провести отдельный саммит лидеров пяти стран - постоянных членов Совбеза ООН, приуроченный к 75-летию основания главой международной организации. По словам Лаврова, его точную дату еще предстоит согласовать, однако все партнеры по "пятерке" по-прежнему исходят из того, что такая встреча должна быть только очной. "Что касается возможности видеоконференции, мы ее не исключаем, но не взамен основному саммиту, а только если главы государств сочтут необходимым уже на этом этапе проконсультироваться друг с другом, прежде всего в том, что касается задач по противодействию коронавирусу", - подчеркнул министр.

Вообще же, по убеждению Сергея Лаврова, "видеодипломатия", которая использовалась и прежде, в любом случае "никогда не заменит личного общения". "Есть вещи, которые нельзя доверять ни бумаге, ни электронным средствам коммуникации", - заключил глава МИД в ответ на вопрос "РГ".

По словам главы МИД РФ, "возмутительные и циничные" действия муниципалитета Праги противоречат межправительственному договору 1993 года

По мнению Лаврова, кризис, вызванный эпидемией коронавируса, должен стать для всех международных игроков "прививкой от эгоизма и соблазна дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран". Впрочем, обратные примеры уже встречаются. Прежде всего речь идет о политике односторонних санкций, которые не только нелегитимны, но еще и в условиях пандемии "сокращают возможности противодействовать ей". Министр напомнил, как недавно США не пропустили на Кубу партию медицинского оборудования, отправленную китайским предпринимателем Джеком Ма для помощи странам Латинской Америки, а также развернули кампанию по дискредитации кубинских врачей, которые в тяжелых условиях помогают десяткам стран мира. "Это недостойно великой страны", - заметил Лавров, призвав не политизировать тему коронавируса. "Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен будет всем заплатить за то, что эта инфекция появилась и якобы кто-то там кого-то несвоевременно проинформировал, это переходит всякие пределы и все приличия. В Лондоне кто-то уже посчитал, что Китай должен 3 триллиона 700 миллиардов долларов или евро Евросоюзу за ущерб, который был нанесен этой пандемией. А кто-то вообще выступает за то, чтобы арестовывать китайскую собственность за рубежом. У меня волосы на голове встают, когда я слышу подобные вещи", - признал глава МИД. Он также прокомментировал слова шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, будто РФ и КНР используют "коронавирусный кризис", чтобы набрать геополитические очки. "Печально, что Жозеп Боррель это произнес. Печально, что есть люди, которые пытаются делать из мухи слона и представлять все то, что осуществляется, скажем, в Италии, чуть ли не военным вторжением на территорию НАТО и Евросоюза, - отметил министр. - Совсем недавно в газете La Stampa была на эту тему статья, которая абсолютно голословно пыталась принизить и дискредитировать значение той помощи, которую Россия оказывает Италии... по прямой просьбе премьера Джузеппе Конте".

Фото: MARTIN DIVISEK/ EPA
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Поговорил Лавров не только про коронавирус. Так, он прокомментировал скандальный снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу, руководившему операцией по освобождению чешской столицы в мае 1945 года. По словам главы МИД РФ, "возмутительные и циничные" действия муниципалитета Праги противоречат межправительственному договору 1993 года, который содержит обязательства по обеспечению сохранности воинских мемориалов. "Тем самым были подорваны договоренности, которые лежат в основе наших отношений последние 30 лет. Нас заверяют, что этот памятник являлся муниципальной собственностью. Но мы твердо знаем, что это не так. До сноса он состоял в республиканском реестре в качестве муниципального объекта, и мы исходим из того, что вопрос может быть урегулирован исключительно в соответствии с положениями упомянутого мной договора", - подчеркнул Лавров.

Министр обратил внимание на "небезынтересную деталь": отец 36-летнего Ондржея Коларжа, возглавляющего муниципалитет Прага-6 и ответственного за решение о сносе, был сотрудником министерства иностранных дел Чехии, послом в США и России, а сейчас "подвизается советником американской консалтинговой компании, которая готовила для чешских муниципальных деятелей заключения для обоснования сноса монумента".

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