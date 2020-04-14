СМИ: Надежда Бабкина в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Появилась уточненная информация о состоянии Народной артистки России Надежды Бабкиной.

Напомним: ранее сообщалось, что артистка выведена из искусственной комы и пришла в себя.

При этом - как некоторые СМИ изложили со ссылкой на свои источники - Бабкина из комы вышла с удивленным возгласом (эквивалентным "Вот это да!") и первым делом попросила жареной картошки с грибами и квашеной капусты.

По сведениям StarHit, обнадеживающая информация, не подтвердилась - певица по-прежнему в очень тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.

Официальный диагноз семидесятилетней Бабкиной, как сообщает портал, звучит так: "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом".

Сознание у певицы периодически проясняется, "она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами", рассказал источник ресурса в клинике.

Акцентируя, что другой возможности общаться просто нет - со второго апреля она на аппарате, "в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд".

Известно, что у певицы имеются сопутствующие осложнения, в том числе гипертония и дефицит щитовидной железы. Кроме того, незадолго до того как попасть на больничную койку Бабкина "экстремально похудела", сбросив за короткое время почти двадцать килограммов. Что тоже могло подорвать иммунитет артистки.