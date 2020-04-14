США не сочли пуски ракет Северной Кореей провокационными

Осуществленные на днях Пхеньяном пуски ракет не стоит считать "провокационными", заявил 14 апреля председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли, выступая на брифинге в Пентагоне,

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Не думаю, что это провокационные действия, которые угрожают нам", отметил Милли.

Напомним, что в КНДР 14 апреля в течение 40 минут были запущены несколько противокорабельных ракет в сторону Японского моря, чтобы показать готовность наносить упреждающие удары по кораблям вероятного противника.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН обеспокоены сообщениями об этих пусках и призвал власти КНДР "соблюдать обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности".