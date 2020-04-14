Тест на COVID-19 у российских строителей Белорусской АЭС не подтвердился

Контрольные пробы на COVID-19 не подтвердили первоначальные результаты тест-исследования у группы российских специалистов, прибывших на Белорусскую АЭС. Об этом заявил РИА Новости во вторник, 14 апреля, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По его словам, "последние тест-исследования на коронавирус, которые провели санитарные врачи Гродненской области 15 российским специалистам, прибывшим в Беларусь для проведения сложных монтажных работ на первом блоке БелАЭС, отрицательные".

Пятью днями раньше, как мы сообщали, из Минска пришла тревожная весть, что у вновь прибывших на площадку БелАЭС россиян, заподозрили коронавирус. А министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник на заседании палаты представителей республиканского парламента в тот же день заявил о госпитализации сразу 100 человек с площадки важнейшего пускового объекта в Гродненской области.

В "Росатоме" такие меры не сочли перестраховкой, а назвали "разумной предосторожностью", ведь на первом блоке Белорусской атомной уже завершена горячая обкатка оборудования и все готово к завозу ядерного топлива. И очень важно, чтобы согласованный график ничто не нарушило. А в этом конкретном случае речь шла о высококвалифицированных сотрудниках трех субподрядных организаций инжинирингового дивизиона "Росатома", которые прибыли для участия в пусконаладочных работах.

По предварительной информации из белорусского минздрава, несколько тестов на COVID-19, взятые у россиян, "показали противоречивые результаты", наличие у них коронавирусной инфекции "уточняется". А во вторник, 14 апреля, посол России в Минске вполне определенно заявил, что "эти высококвалифицированные специалисты не заражены".

"Сегодня они выписаны из больницы, - цитирует слова Дмитрия Мезенцева российское агентство. - После нахождения на карантине, в соответствии с порядком, установленным в Беларуси, приступят к работе на БелАЭС".

Тем временем вице-президент инжиниринговой компании "АСЭ", директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин сообщил, что на этапе горячей обкатки все оборудование и технологические системы первого энергоблока, задействованные в программе испытаний, показали проектные характеристики.

Тем временем

В городе Энергодар на Украине выявлено заражение коронавирусом у двух сотрудников Запорожской АЭС. Об этом сообщил на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов. Всего в Энергодаре, по его словам, обнаружены три случая заболевания коронавирусом, два из них - у работников атомной электростанции. Теперь, по словам чиновника, "необходимо проверить всех работников Запорожской АЭС на заболевание". Энергодар объявлен карантинной зоной - запрещены въезд в город и выезд из него, ограничено передвижение жителей.

Украинский концерн "Энергоатом" еще в конце марта извещал, что для бесперебойной работы атомных электростанций в условиях распространения коронавируса ключевые сотрудники АЭС были переведены на режим усиленной изоляции. На период карантина, действующего в стране, весь оперативный персонал АЭС был изолирован, а критически важные группы сотрудников размещены в отдельных помещениях гостиниц в городах- спутниках станций.