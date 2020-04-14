Тонировка автомобиля: как не получить штраф

Тонировка стекол - это не только возможность придать автомобилю лоск, но и способ защитить салон от яркого солнца, обивку - от выгорания, а пассажиров - от перегрева и посторонних глаз. Тонировка - одна из самых распространенных услуга на автосервисах.

Но важно не забывать, что степень затонированности стекол автомобиля регулируется ГОСТом, а за излишнюю тонировку предусмотрены штрафы. Согласно требованиям по обеспечению обзорности, нельзя наносить на стекла автомобиля покрытия, которые ограничивают обзорность с места водителя. Степень тонирования должна быть такой, чтобы не нарушалось восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. А стекла, которые имеют покрытие с зеркальным эффектом, и вовсе запрещено использовать на автомобиле.

По ГОСТу степень светопропускания передних боковых стекол не должна опускаться ниже 70%. Этот же критерий для лобового стекла находится на уровне 75%.

Наказание за нарушение параметров светопропускания стекол предусмотрено частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Там говорится, что "управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента по обеспечению обзорности", наказывается штрафом в размере 500 рублей.

Как видно, требования ГОСТа касаются только тонировки на лобовом стекле и боковых стеклах автомобиля, а в отношении степени затемнения боковых стекол второго ряда и заднего стекла ограничений нет.

Проверку степени светопропускаемости стекол машины сотрудник ГИБДД должен проводить с применением специального прибора. И при такой проверке водитель в праве потребовать сертификат на оборудование и убедиться, что оно правильно опечатано. Кроме того, водитель может оспорит результаты первой проверки и потребовать и повторную проверку стекол в присутствии двух свидетелей.

Вместе со штрафов в размере 500 рублей за нарушение тонировки автомобилист получает от сотрудника ГИБДД и предписание, согласно которому необходимо устранить нарушение в срок до 10 дней.

Если водитель не озаботиться тем, чтобы снять незаконную тонировку со стекол своего авто и повторно попадется инспектору, то суд может наложить на нарушителя или штраф в размере 1000 рублей, или наказать его 15 сутками ареста за невыполнение требований сотрудника ГИБДД. Тем не менее, если автомобилист при первой остановке готов устранить нарушение на месте, то он может избежать даже первого штрафа в 500 рублей.

Добавим, что снять можно только специальную тонирующую пленку, а при тонировке с напылением придется заменять сами стекла. Для того, чтобы убрать пленку нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить поверхность стекла. Такой риск существует если пленка была нанесена давно или уже имеет некоторые повреждения. Самое лучшее решение в этом случае обратиться к профессионалам и в срок до 10 дней снять пленку на автосервисе.