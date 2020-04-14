В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с "застрявшими" в США школьниками

В Министерстве просвещения РФ прокомментировали информацию о том, что порядка 70 российских школьников не могут получить помощь и вернуться из США в Россию.

"Минпросвещения крайне обеспокоено ситуацией, в которой оказались российские школьники в США, и находится в тесном контакте с МИД России для проработки механизмов поддержки и защиты учащихся, - заявили в ведомстве. - Программы школьных обменов с США свернуты уже несколько лет в связи с негативными прецедентами. Региональные органы управления образованием не информировали министерство о подобных поездках в Штаты, такие сигналы не поступали и от школ. Кто эти школьники, из каких они регионов, и были ли это частные инициативы из родителей- вся информация сейчас выясняется".

Также в ведомстве добавили, что министерство обратилось к регионам с просьбой оперативно проверить имеющуюся информацию об иных известных им случаях школьных обменов в другие страны, принятых по самостоятельному решению родителей.