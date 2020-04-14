В Париже предлагают превратить бульвары в велодорожки

После отмены изоляционных мер, введенных из-за коронавируса, центральные бульвары Парижа могут быть на время переделаны в велодорожки. Об этом заявил первый заместитель мэра французской столицы Эмманюэль Грегуар.

Такой шаг, по его словам, может быть предпринят, чтобы "избежать одновременного массового возвращения жителей к использованию общественного транспорта". Расширение сети велодорожек должно помочь разгрузить общественный транспорт, а также ускорить развитие велосипедной инфраструктуры в Париже.

Как отметил Грегуар, мэрия уже работает над данным проектом, и в ближайшие недели станут ясны его детали.

В настоящее время во Франции введен режим самоизоляции, который продлится, согласно новому распоряжению президента Эмманюэля Макрона, до 11 мая. После этого планируется начать возвращение к обычной жизни, однако власти намерены делать это поэтапно. Те компании, которые могут работать, выполняя строгие санитарные правила, должны продолжать их придерживаться. Все массовые мероприятия будут запрещены по меньшей мере до середины июля.