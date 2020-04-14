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В Сети предлагают купить данные российских пользователей Zoom

Текст:   Антон Благовещенский
14.04.2020,  
17:38
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Неизвестные злоумышленники разместили в интернете объявления о продаже учетных записей пользователей видеосервиса Zoom. Среди них есть и российские аккаунты, рассказал РИА Новости Дмитрий Шестаков, руководитель группы исследования киберпреступности компании Group-IB.

По его словам, на трех андеграундных площадках предлагается купить аккаунты в Zoom - всего более четырех тысяч. Из них более трех десятков принадлежат пользователям с электронной почтой в домене .ru.

Правда, проверить, действительно ли эти данные принадлежат пользователям Zoom, пока не представляется возможным, добавил Дмитрий Шестаков.

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Напомним, ранее издание The Intercept опубликовало материал о том, что сервис не поддерживает end-to-end шифрование (в самой компании утверждают, что оно есть). Кроме того, часть пользователей пожаловалась, что в их списке контактов начали появляться посторонние люди.

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