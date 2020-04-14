В США число жертв торнадо увеличилось до 33

Число жертв торнадо и сильного ветра, обрушившихся в воскресенье на юго-восточные штаты США, достигло 33. Ранее сообщалось о 26 погибших.

Новые данные в понедельник распространил телеканал NBC. В ряде пострадавших штатов был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным властей, наибольший урон нанесен Миссисипи, где погибли не менее 11 человек, пишет ТАСС. Также есть жертвы в Южной и Северной Каролине, Джорджии, Теннесси, Арканзасе. Стихия оставила без электроснабжения более миллиона жителей.

Отмечается, что таких мощных торнадо в США не было уже восемь лет. В марте 2012 года в центральных и южных штатах жертвами ураганов стали 40 человек.