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14.04.2020 04:50
Рубрика: В мире

В США число жертв торнадо увеличилось до 33

Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Число жертв торнадо и сильного ветра, обрушившихся в воскресенье на юго-восточные штаты США, достигло 33. Ранее сообщалось о 26 погибших.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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Новые данные в понедельник распространил телеканал NBC. В ряде пострадавших штатов был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным властей, наибольший урон нанесен Миссисипи, где погибли не менее 11 человек, пишет ТАСС. Также есть жертвы в Южной и Северной Каролине, Джорджии, Теннесси, Арканзасе. Стихия оставила без электроснабжения более миллиона жителей.

Отмечается, что таких мощных торнадо в США не было уже восемь лет. В марте 2012 года в центральных и южных штатах жертвами ураганов стали 40 человек.

В мире США Торнадо в США

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