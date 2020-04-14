Жертвами торнадо на юге США стали 30 человек

Число жертв торнадо на юге США увеличилось до 30. Ранее "Российская газета" сообщала о шести погибших. Наибольший ущерб нанесен Миссисипи. Там погибли 11 человек.

Серьезно пострадали также Южная Каролина, Джорджия и Арканзас. Повреждены сотни домов, повалены деревья и линии электропередачи. Без света остались 750 тысяч человек.

Синоптики предупредили, что в ближайшие часы сильный ветер и гроза ожидаются еще в нескольких штатах, где проживают 95 миллионов человек. Уведомления об опасных метеорологических явлениях направлены жителям Флориды, Джорджии, Кентукки, Каролины и Теннесси. Власти обратились к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и быть предельно осторожными на улицах. В некоторых районах возможен град размером с теннисный мяч.

Таких сильных торнадо в США не было восемь лет. В марте 2012 года в центральных и южных штатах жертвами ураганов стали 40 человек, напоминает РИА Новости.