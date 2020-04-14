В условиях самоизоляции появились творческие инициативы и флешмобы

Внезапное изобилие свободного времени у многих стало поводом для появления интересных инициатив. Причем настолько оригинальных, что их стоило бы придумать даже в отсутствие коронавируса.

Чего стоит, например, акция "Выноси мусор в бальном платье". Группа с таким названием появилась в одной из соцсетей и объединяет 10 тысяч модниц, страдающих от невозможности продефилировать на людях в роскошных нарядах.

Создала его американка из Сан-Франциско Энджи Эмрис-Джонс, которая рассказала историю ее появления: она купила нарядное платье, однако из-за карантина не смогла надеть его на запланированное мероприятие. Тогда, нарядившись, Энджи вынесла мусор и поделилась снимками со своими друзьями, которые заразились ее идеей. Так в интернете возник новый тренд - хвалиться обновками онлайн.

Другая инициатива - ИзоИзоляция - тоже обосновалась в соцсетях и обязана своим появлением России. Суть проекта - в условиях домашней самоизоляции из подручных средств воссоздать сюжет известного произведения живописи. По состоянию на 10 апреля группа с таким хештегом объединяла свыше 369 тысяч участников, прирастая ежедневно на десятки тысяч новичков.

В группе довольно строгие правила: принимаются версии картин известных художников и музейной скульптуры, афиш, гравюр и других работ великих мастеров, средневековых миниатюр и плакатов времен СССР. Отклоняются фото, сделанные вне изоляции. Запрещен фотошоп.

"Мы создали темы для самых популярных картин. Они видны в правом меню десктопной версии группы. Возможно, изучив их, вы поймете, что идея уже использована, и захотите удивить чем-то еще", - говорит администратор группы Екатерина Брудная-Челядинова. По словам администраторов ресурса, самые популярные образцы для подражания - "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера, "Джоконда" Леонардо да Винчи, "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Крик" Эдварда Мунка. Среди "пародий" есть настоящие шедевры - не искусства, конечно, а смекалки и чувства юмора.

В группе есть и сотрудники "РГ". Так, редактор сайта журнала "Родина" Эльмира Аширова взяла за источник вдохновения портрет Всеволода Мейерхольда работы Петра Кончаловского. В "роли" Мейерхольда на диване выступила сама Эля. "Заодно и ковер почистили. Первый раз за время изоляции надела костюм (Димин) и ботинки (самые красивые в доме - Олины). Теперь сын орет "верните мой стул" - не признал его в столике", - пишет Эльмира в сопровождении к своему варианту картины.

Не менее интересный проект в духе самоизоляции "Театр без билета" предложил согражданам сервис по продаже электронных театральных билетов Тicketland.ru. Настало время получить подарок за свое затворничество, говорится в акции. Задача участника: записать и выложить в своем аккаунте социальной сети видео фрагмента любимого спектакля (оперы, балета, циркового представления или концерта) в собственном исполнении. Можно использовать минимальный реквизит, костюмы. Длительность ролика - от 15 до 60 секунд. Приз - три подарочных карты, победителей определит случайный выбор. Суперприз - год походов в театр для всей семьи. Итоги будут подведены 1 мая.

Конечно, можно по-разному относиться к подобным акциям. Но то, что они заставят домашних сидельцев полистать альбом репродукций и вспомнить любимую театральную постановку, уже хорошо. Самоизоляция - вовсе не повод изолироваться от культуры.