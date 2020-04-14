Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.04.2020 09:43
Рубрика: Видео

Видео: во Флориде аллигатор парализовал движение на загородной трассе

Текст: Вадим Давыденко

Это поистине теплое и солнечное (а во Флориде сейчас около 19-22 градусов по Цельсию) видео заворожит любителей дикой природы Северной Америки и не оставит равнодушными автомобилистов. Правда, ни аварий, ни даже пустяковых поломок в этом ролике нет, как нет и удивительных лафхаков для начинающих водителей, зато есть полукилометровая пробка, образовавшаяся на дороге из американского Таллахасси (Флорида) в Бейнбридж (Джорджия).

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: мотоциклист еле спасся при сходе оползня

А виновник этой пробки - вот он, отправившийся на утреннюю прогулку молодой аллигатор. На дорогу он выбрался, видимо, из одного из ближайших озер - Джексон, Аймония или Талкин, - а здесь растерялся в шуме машин и запаниковал. К счастью, водители его вовремя заметили и остановились.

Прибывший на место инспектор службы по контролю над животными с немалым трудом зафиксировал зубастого нарушителя ПДД специальной петлей на ручке и вывез подальше от трассы. Теперь осталось определить место постоянной регистрации рептилии и после профилактической беседы вернуть в семью.

Примечательно то, с каким терпением водители ждали, пока специалист уберет аллигатора с дороги. Никто не жал остервенело на клаксон, ни пытался объехать пробку по встречке. Вот что значит не звери, не крокодилы какие, а наоборот, разумные двуногие без перьев..

Видео: водитель и грузчик "танцем" пытаются опустить машину на колеса
Видео: водитель на ходу очищает стекла, дергая "дворники" за веревочку
#видео #авто