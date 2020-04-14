Видео: во Флориде аллигатор парализовал движение на загородной трассе

Это поистине теплое и солнечное (а во Флориде сейчас около 19-22 градусов по Цельсию) видео заворожит любителей дикой природы Северной Америки и не оставит равнодушными автомобилистов. Правда, ни аварий, ни даже пустяковых поломок в этом ролике нет, как нет и удивительных лафхаков для начинающих водителей, зато есть полукилометровая пробка, образовавшаяся на дороге из американского Таллахасси (Флорида) в Бейнбридж (Джорджия).

А виновник этой пробки - вот он, отправившийся на утреннюю прогулку молодой аллигатор. На дорогу он выбрался, видимо, из одного из ближайших озер - Джексон, Аймония или Талкин, - а здесь растерялся в шуме машин и запаниковал. К счастью, водители его вовремя заметили и остановились.

Прибывший на место инспектор службы по контролю над животными с немалым трудом зафиксировал зубастого нарушителя ПДД специальной петлей на ручке и вывез подальше от трассы. Теперь осталось определить место постоянной регистрации рептилии и после профилактической беседы вернуть в семью.

Примечательно то, с каким терпением водители ждали, пока специалист уберет аллигатора с дороги. Никто не жал остервенело на клаксон, ни пытался объехать пробку по встречке. Вот что значит не звери, не крокодилы какие, а наоборот, разумные двуногие без перьев..