Медики получат дополнительные федеральные выплаты, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, вводятся новые меры поддержки, объявил глава государства.

На совещании с главами регионов Владимир Путин предложил сосредоточиться на ключевых вопросах: борьба с распространением эпидемии коронавируса, защита здоровья и жизни, безопасность людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов граждан. "Сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе", - подчеркнул Путин.

Общая неотложная задача - повышенная готовность медицинских учреждений. Выделены средства на закупку аппаратов ИВЛ, в апреле в регионы начнут поступать дополнительные машины "скорой помощи". Действовать нужно быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днем и каждым рублем, призвал президент. Минфин должен позволить регионам самим определять, на чем концентрировать ресурсы. Но и спрашивать будут строго: по реальной готовности помочь пациентам в тяжелом состоянии.

Врачи, медсестры и медперсонал получат дополнительные выплаты, на это выделено свыше 10 млрд рублей. С апреля в течение трех месяцев будет специальная федеральная выплата тем, кто непосредственно работает с больными коронавирусом, находится на передовой. Для врачей - 80 тысяч рублей, для фельдшеров и медсестер - 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц, для врачей "скорой помощи" - 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеров, медсестер и водителей - 25 тысяч. Также все они получат повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета - по аналогии с личным составом Вооруженных cил.

"В связи с введением федеральных доплат вы не должны прекращать региональные выплаты (медикам. - Прим. "РГ") ни в коем случае, пожалуйста, прошу вас этого не делать", - обратился Владимир Путин к губернаторам. "Это серьезный, совершенно конкретный вопрос, и очень важный", - подчеркнул он.

Президент призвал действовать адресно, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры. Но не останавливать экономику, не закрывать сообщение между регионами, не ограничивать массово работу предприятий. Должен быть четкий перечень организаций, работа которых ограничена, а остальные - не "грузить" справками и согласованиями, пусть работают. "Естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности", - уточнил Путин.

"И, конечно, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьезные, а могут быть еще более значимыми", - заявил глава государства и объявил новые решения по поддержке бизнеса.

Первое: распространить на пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев.

Второе: разрешить гасить налоговую задолженность ежемесячно равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Третье: подготовить в течение пяти дней программу дополнительной поддержки бизнеса - с особым упором на сохранение занятости.

"Считаю справедливой следующую формулу: помогать прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если тем не менее люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им - тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты", - сказал Владимир Путин.

Президент назвал и новые меры по поддержке граждан.

Первое: в апреле, мае и июне семьям, имеющим право на маткапитал, будет выплачено по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет включительно.

Второе: в июне начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Их получат и те, кто временно признан безработным, вне зависимости от прежнего дохода.

Третье: те, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне получат автоматически пособие по безработице по верхней планке - в размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей. Автоматически будут продлены не менее чем на три месяца паспорта, водительские права и другие удостоверяющие документы.

Четвертое: семьи с детьми, где родители временно безработные, на три месяца дополнительно получат по три тысячи рублей ежемесячно на каждого ребенка. Пятое: правительство рассмотрит возможность сделать доступными для большего числа людей каникулы по кредитам.

Отдельно президент обратился к гражданам, попросив их выдержать режим самоизоляции. Находиться в четырех стенах муторно и тошно, но выбора нет, от дисциплины зависит перелом в борьбе с инфекцией, заявил Путин, обращаясь к гражданам в ходе встречи с главами регионов. Каждый день подтверждает силу и сплоченность общества, а медики действуют самоотверженно, как одна команда. Миллионы людей помогают соседям, заботятся о родителях, о членах семьи, проявляют в сложное время высокую гражданскую ответственность, оценил глава государства. "Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы", - отметил он.

"Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - заключил президент.

Цитата

Владимир Путин:

- Считаю справедливой следующую формулу: помогать прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если тем не менее люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им - тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты.