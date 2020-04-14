Власти Австрии откроют тысячи мелких магазинов на фоне режима изоляции

Власти Австрии приняли решение открыть тысячи мелких магазинов, чтобы ослабить введенные ранее ограничительные меры, которые были призваны остановить распространение коронавируса. Согласно распоряжению австрийского канцлера Себастьяна Курца, предпринимателям со вторника разрешается открыть торговые точки площадью менее 400 квадратных метров, а также хозяйственные магазины и садовые центры.

Крупные магазины, торговые центры и парикмахерские должны быть открыты в стране с первого мая, а рестораны и отели только с середины мая, причем, только в случае если пандемия пойдет на резкий спад. При этом строгие правила социального дистанцирования остаются в силе, и гражданам страны настоятельно рекомендуется оставаться дома.

Австрия была одной из первых европейских стран, которая вслед за соседней Италией ввела строгие меры по изоляции около месяца назад, отмечает ВВС. В результате властям удалось минимизировать вспышку пандемии. По состоянию на понедельник в Австрии зарегистрировано около 14 тысяч случаев заражения коронавирусом и 368 смертей.

Некоторые другие европейские страны также ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, власти Испании разрешили некоторым гражданам вернуться на работу, а Дания открывает школы для детей младшего возраста. Италия - наиболее пострадавшая страна Европы с более чем 20 тысячами смертельных случаев - позволит во вторник узкому кругу фирм возобновить работу. Вместе с тем, президент Франции Эмманюэль Макрон продлил изоляцию граждан еще на четыре недели до 11 мая. В телевизионном обращении он сказал, что нынешние ограничения замедлили распространение вируса, но не победили его. Со своей стороны, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреус предупредил, что слишком быстрое смягчение ограничительных мер "может привести к возрождению смертельного вируса".