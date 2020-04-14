Все клубы, кроме "Адмирала", сыграют в следующем сезоне КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что все клубы лиги, кроме "Адмирала", готовы принять участие в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что "Адмирал" сообщил о том, что пропустит следующий сезон из-за пандемии коронавируса. Власти Приморского края приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21, а эти средства будут перенаправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Также в СМИ сообщалось, что аналогичным причинам может пропустить сезон и хабаровский Амур". Однако Алексей Морозов опроверг эту информацию.

"К сожалению, объявил о своем неучастии "Адмирал", с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как "проблемные", мы общались. Все подтвердили свое участие, - приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ. - Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов, готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией".

Таким образом, в сезоне 2020-2021 примут участие 23 клуба. Лига работает над структурой календаря.

Нынешний чемпионат КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.