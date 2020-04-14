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14.04.2020 13:27
Рубрика: Культура

Вышел первый трейлер фильма "Доктор Лиза" с Чулпан Хаматовой

Текст: Сусанна Альперина
Весной этого года завершилось производство фильма "Доктор Лиза", посвященного Елизавете Глинке, о котором уже не раз писала "РГ". Наше издание публиковало интервью с актрисой Чулпан Хаматовой, которая сыграла в картине главную роль. Создатели картины: "Киностудия КИТ" и "Продюсерский центр IVAN" в партнерстве с телеканалом НТВ при участии Take Shot и при поддержке Министерства Культуры РФ решили, что сейчас пришло время выпустить первый трейлер картины. При этом подчеркнули, что сам выход фильма в прокат планируется осенью 2020 года.

"Сейчас непростое время, вокруг много информации о вирусе и его опасности для человечества, социальные сети бурлят, но важно не впадать в панику и помогать друг другу. В эти дни мы все чаще вспоминаем Елизавету Петровну Глинку, ведь если бы Доктор Лиза была с нами - она бы точно оказалась на "передовой", в самом эпицентре событий, помогая спасать людей. Поэтому именно сейчас нам кажется важным поделиться трейлером фильма "Доктор Лиза". Его онлайн-премьера состоялась 13 апреля при поддержке социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", - говорится в объединенном релизе.

Фото: kinopoisk.ru
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Напоминаем, что фильм - история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. События этих 24 часов позволяют раскрыть характер и образ жизни врача-реаниматолога и самого известного в России специалиста по паллиативной помощи. Фильм основан на дневниках Доктора Лизы и воспоминаниях ее семьи и друзей. Лиза Глинка - это человек с безразмерной душой и стальным характером. Ее труд был обращен к той части населения, которую общество старается не замечать.

"Мы сняли живое кино про настоящего Человека. И мы постарались его рассказать легким, ироничным языком. Именно такой и была Елизавета Петровна Глинка - улыбающейся, простой, ироничной и человечной" - говорит Джаник Файзиев, генеральный директор "Киностудии КИТ", генеральный продюсер фильма. Его слова дополняет другой генпродюсер картины Александр Бондарев: "Вся команда фильма ставит целью рассказать про Елизавету Петровну. Чтобы зрители смогли по-другому посмотреть на мир - глазами Лизы, для которой самым главным было - помочь человеку. Вне зависимости от его социального статуса, вне зависимости от времени суток. Если кто-то нуждался в помощи, то набирал телефон Доктора Лизы - и она всегда приходила на помощь".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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