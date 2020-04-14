ЗИЛ-4102 - лимузин, который не понравился Горбачеву

Экспериментальный представительский седан ЗИЛ-4102 мог изменить стиль отечественных представительских лимузинов гораздо раньше, чем это сделали машины семейства Aurus. Однако проекту по ряду причин не был дан "зеленый" свет. Поговаривают, что главным "тормозом" стал руководитель страны Михаил Горбачев, которому "борт N1" попросту не понравился.

Работы над ЗИЛ-4102 начались в середине 80-х годов, при этом новый представительский автомобиль мыслился как замена лимузину ЗИЛ-4104 (1978-1983 гг), который на тот момент уже начал устаревать. На начальном этапе проект поддержал Михаил Горбачев - ЗИЛ-4102 хорошо вписывался в контекст "ветра перемен", а одной из черт проекта называлась демократичность дизайна. В результате знаменитый шестой цех не менее легендарного предприятия ЗиЛ выдал ходовой прототип с по сути уникальными для сегмента правительственных лимузинов характеристиками.

Референтными автомобилями в сфере дизайна являлись британский лимузин Rolls-Royce Silver Spirit, шведский Volvo 760 и американский Cadillac Fleetwood Limousine. В результате ЗИЛ-4102 получился в чем-то похожим на эти три модели. В то же время в сравнении с достаточно кондовыми формами ЗИЛ-4104 новинка получилась гораздо более передовой в плане аэродинамики - острых граней явно поубавилось. Но увы, с этими новациями улетучился тот самый дух "имперскости", который внушает пиетет. Быть может, это и стало главной причиной, по которой новый лимузин не пришелся по вкусу Михаилу Сергеевичу? Об этом история умалчивает.

Зато известно, что ЗИЛ-4102 получил революционные для своего времени и сегмента технические решения. Прежде всего передовой "зиловский" прототип получил несущий тип кузова. Ряд элементов кузова были выполнены из стеклопластика (бамперы, капот, крышка багажника, панели крыши и пола), что можно списать на раннюю стадию проекта. В перспективе (при решении поставить новинку на конвейер) легкие материалы наверняка бы трансформировались в более привычный материал кузова правительственных машин - броню.

Как бы то ни было, ЗИЛ-4102 получился на 500 кг легче предшественника, что сулило улучшенные динамику и экономичность. Двигатель при этом почему-то использовали старый - карбюраторный бензиновый V8 объемом 7,68 л мощностью 315 л.с., спаренный с архаичным 3-диапазонным "автоматом". На разгон до "сотни" в результате стало уходить 10,5 секунды, примерно на 2 секунды меньше, чем у предшественника. Расход топлива также заметно снизился - до 18 л/100 км.

При этом, как и на военной технике, многие системы ЗИЛ-4102 (подача топлива, зажигание, аккумулятор) были продублированы. Полностью независимая подвеска обеспечивала отличную плавность хода. В тормозной системе (также с дублирующимися элементами) были использованы дисковые тормозные механизмы.

Салон ЗИЛ-4102 был рассчитан на четырех человек, включая водителя и охранника в кабине. Иными словами, откидные сидения для охраны в салоне, как на предыдущих машинах ЗИЛа, отсутствовали. Задние сидения выполнили раздельными, регулируемыми с помощью электропривода. В основании передних сидений были организованы выдвижные упоры для ног VIP-пассажиров. Присутствовал многозонный климат-контроль, люксовая аудиосистема с десятью динамиками и фирменный голосовой ассистент, сообщающий о техническом состоянии машины. Трехслойные атермальные стекла опускались и поднимались с помощью электропривода. В отделке интерьера использовали кремовую кожу и велюр.

Всего было выпущено два прототипа ЗИЛ-4102 черного и золотистого цвета. Поговаривают, что первому сотрудники предприятия дали прозвище "Миша", второму - "Раиса". Кстати, на "Раису" можно полюбоваться в музее "ЗИЛа", который находится в Сокольниках, в одном из строений Сокольнического парка.