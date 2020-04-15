Испытатель вакцины от коронавируса поделилась ощущениями от инъекции

Слегка повышенная температура и сильная боль в руке от прививки. Американка Дженнифер Халлер, первой получившая экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала о своих ощущениях корреспонденту газеты The Telegraph.

"Боль и температура беспокоили только в первые два дня. После все было хорошо", - цитирует женщину РИА Новости. В ближайшее время 44-летнюю жительницу Сиэтла ожидает повторная вакцинация. Под наблюдением специалистов она будет до весны 2021 года.

О начале клинических испытаний вакцины от нового вируса на людях объявили в середине марта. Эту работу ведут специалисты национального института аллергии и инфекционных заболеваний Сиэтла. Для испытания отобрали 45 добровольцев, каждый из которых получит по две инъекции вакцины одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. Сами дозы будут различаться, составляя 25, 100 и 150 микрограммов.

Задача - оценить опытный образец вакцины на безопасность и способность вызывать иммунный ответ в организме человека, а также определить оптимальную ее дозировку. Вакцина, получившая название мРНК-1273, разработана институтом в Сиэтле совместно с биотехнологической компанией Moderna, базирующейся в Кембридже. Ранее она успешно прошла испытания на животных.

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