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Рубрика: В мире

ООН: США выбрали неподходящее время для приостановки финансирования ВОЗ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Пандемия коронавируса - не время для приостановки выплаты взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя решение президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования организации.

Фото: EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS
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"Я уверен, что ВОЗ должна оказываться поддержка, абсолютно необходимо, чтобы мир победил в войне с COVID-19", - цитирует ТАСС генсека. Он подчеркнул, что тысячи сотрудников организации помогают государствам, особенно наиболее уязвимым, предоставляя им рекомендации, оборудование, обучая медработников. По мнению Гутерриша, из пандемии необходимо будет извлечь уроки, однако время для этого еще не настало.

Напомним, во вторник Трамп заявил, что поручил приостановить взносы в бюджет ВОЗ до тех пор, пока не будет проведена оценка роли организации "в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". Ранее Трамп неоднократно критиковал действия ВОЗ.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Позже коронавирус распространился за пределы материкового Китая, охватив большую часть стран. По последним данным, в мире заразились более 1,9 миллиона человек, свыше 120 тысяч скончались.

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