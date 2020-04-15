США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения остается без средств США. Власти объявили о приостановке взносов. Принятое решение на брифинге в Белом доме прокомментировал президент страны Дональд Трамп.

"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.

Президент США напомнил, что американские налогоплательщики ежегодно вносят в бюджет этой организации от 400 до 500 миллионов долларов. При этом, по его словам, ВОЗ "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность". Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости коронавирусом, число умерших в Соединенных Штатах достигло 25 575 человек. Количество случаев заражения в стране превысило 602 тысячи.