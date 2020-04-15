Половина детей, пострадавших в авариях, были пассажирами

Число автоаварий с участием детей в последнее время значительно снизилось. Главным образом это связано с тем, что на дорогах сейчас меньше транспорта. И детей тоже. Однако санитарно-эпидемиологические меры рано или поздно закончатся, и дети вернутся к своей обычной жизни. Поэтому именно сейчас родителям стоит уделить особое внимание обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах.

Впрочем, родители и сами далеко не всегда следуют этим правилам, ведь большинство детей погибают в автомобильных авариях как раз по вине взрослых. Вернее, так - понятия "вина ребенка" не существует. Виноваты в любом случае взрослые - не научили, недосмотрели, а то и вовсе пренебрегли безопасностью детей, перевозя их в нарушение ПДД не пристегнутыми ремнями безопасности, без автокресел. Госавтоинспекция подсчитала количество происшествий, в которых погибли дети, и выявила основные причины такой аварийности.

- Согласно официальной статистики аварийности за три месяца этого года, общее число аварий с детьми снизилось на 4,6 процента и составило 3154 ДТП, - сообщил заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич. - В них погибли 85 детей. Это на 11,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако при этом выросло число аварий с детьми-пассажирами до 12 лет, которых перевозили непристегнутыми или без детских удерживающих устройств на 9,5 процента. Таких аварий произошло 185. В них погибли 17 детей. При этом рост погибших по сравнению с тремя месяцами прошлого года составил 70 процентов.

Получается, что большинство детей гибнут в авариях по вине тех, кто их перевозит, - как правило, это их родители.

Интересные данные проявляются при внимательном взгляде на эту статистику. В прошлом году количество автоаварий по вине водителей, перевозящих детей-пассажиров, выросло на один процент. При этом количество аварий, в которых водители либо не пристегнули детей, либо перевозили их без детского удерживающего устройства, сократилось на 2,5 процента. Но число погибших в них детей выросло на 6,7 процента - всего погибли 64 ребенка.

Даже управляя велосипедом, необходимо знать и пользоваться Правилами дорожного движения. Фото: Курпяева Олеся

Как отмечают в Госавтоинспекции, водители часто нарушают правила перевозки детей во время непродолжительных поездок. Рассуждают так: раз ехать недалеко, то и пристегивать детей необязательно. Опасное заблуждение! На дороге в любой момент может случится все что угодно. Более того, как показывает практика, большинство аварий происходит в первые 40 минут с момента выезда автомобиля.

Даже если водитель предельно аккуратен и соблюдает все Правила дорожного движения, нужно иметь в виду, что на дорогах есть другие водители, которые не так аккуратны и не всегда соблюдают Правила дорожного движения. И ставить жизнь и здоровье ребенка в зависимость от случая - не просто безответственно, а преступно.

По данным, приведенным в докладе Всемирной организации здравоохранения в 2003 году, установлено, что при использовании автокресла вероятность гибели ребенка в случае столкновения снижается минимум на 50%. Если речь идет о детях до года, то в этом случае эффективность еще выше - 90%. Разумеется, автокресло должно быть сертифицированным, подобранным в соответствии с возрастом, ростом и весом ребенка и установленным в соответствии с инструкцией и с учетом конструктивных особенностей автомобиля.

Впрочем, неиспользование автокресел - далеко не единственное нарушение Правил дорожного движения, которое допускают водители при перевозке детей. И это серьезно беспокоит Госавтоинспекцию. В конце концов автокресло - средство пассивной безопасности. Необходимо также грамотно выбирать скоростной режим, отказаться от опасных маневров, не говоря уже о недопустимости прямых нарушений ПДД.

Как можно доверить ребенку управление транспортным средством, любым? Однако доверяют - и мопеды, и мотоциклы. Для 20 детей это оказалось смертельным. Годом ранее таких случаев было на 11 процентов меньше

Ранее высказывалось предложение ограничить скорость передвижения машин, которые перевозят детей. Однако это предложение сложно реализовать. Дело в том, что наиболее безопасна для движения скорость потока. То есть если в потоке, который движется со скоростью 90 - 100 км/ч, появится автомобиль, который едет не быстрее 80 км/ч, он с большей вероятностью попадет в ДТП. Но не по своей вине, а по вине того, кто, не рассчитав скорость, в него врежется. Именно по этой причине ограничения скорости должны быть одинаковы для всех. И по этой же причине не столь давно в Правила дорожного движения были внесены поправки, согласно которым водители мотоциклов могут двигаться по автомагистралям со скоростью, которая установлена для легковых автомобилей. Ранее им можно было двигаться по скоростным дорогам на скорости не более 90 км/ч. И это реально ставило под угрозу жизнь мотоциклистов.

Несмотря на все эти соображения, вводить повышенную ответственность для водителей, которые перевозят детей, наверное, все же надо. В том числе и за превышение установленной скорости, и за управление в состоянии опьянения, и за выезд на встречную полосу там, где это запрещено. Совсем недавно в Московской области произошло ДТП - нетрезвый водитель, превысив скорость, для обгона попутной автомашины выехал на встречку там, где это запрещено. Вместе с ним в машине находились его жена и ребенок. Произошло лобовое столкновение. Ребенок погиб. В сознании не укладывается, как человек, зная, что повезет ребенка, мог сесть за руль в нетрезвом виде, а потом совершать такие пируэты на дороге? Но вот случилось же! И раньше случалось! И впредь может случиться….

Сейчас на дорогах страны относительное затишье. Меньше автоаварий, меньше погибших. Но не исключено, более того, весьма вероятно, что сразу, после завершения всех мер по самоизоляции, на улицы и дороги выскочат школьники, которые за время вынужденного пребывания дома успели позабыть о том, что по дорогам ездят машины, которые не умеют останавливаться по щелчку пальца. У них есть тормозной путь - расстояние, которое машина преодолевает с момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки. А еще есть остановочный путь, который включает в себя скорость реакции водителя - в среднем это две секунды. Сначала водитель увидел опасность, потом понял, что надо затормозить, потом нажал на педаль, и только потом машина остановилась. При скорости 60 км/ч остановочный путь составит более 60 метров.

Однако большинство пешеходов и при высокой интенсивности движения об этом не задумывались. И не понимали, что пешеходный переход - это не бетонная стена. Это лишь предупреждение водителю, что на данном участке дороге может появиться пешеход. Но и сам пешеход обязан убедиться в том, что ему уступают дорогу. Это прописано в Правилах дорожного движения. Но нередко современные дети и пешеходы уверены в том, что переход - это броня. И выскакивают на дорогу, не глядя по сторонам.

Как отметил полковник полиции Сергей Хранцкевич, для ребенка главный авторитет - это его родители, поэтому именно они должны объяснить детям, почему нельзя пренебрегать Правилами дорожного движения. И иллюстрировать сказанное личным примером - это обязательно! Если сам отец не пристегивается, то и ребенок не будет этого делать. Если мать перебегает дорогу вместе с ребенком на красный сигнал светофора, точно также поступит потом и ребенок. Только он пока не умеет оценивать степень опасности. А значит, может оказаться под колесами автомобиля. Пока у детей и родителей есть свободное время, повторите ПДД. Разные увлекательные варианты можно найти, например, на сайте "Город дорог" (pdd.fcp-pbdd.ru).

Кстати, количество автоаварий на пешеходном переходе с детьми выросло в прошлом году на 3 процента. Правда, число погибших в этих ДТП детей сократилось более чем на 6 процентов. И если сейчас детям напоминать про правила, то можно будет избежать роста аварийности, когда дети выйдут на улицы.

Менее чем на один процент в прошлом году выросло количество аварий с детьми-водителями. И это тоже вина их родителей. Как можно доверить ребенку управление транспортным средством, любым? Однако доверяют - и мопеды, и мотоциклы. Для 20 детей это оказалось смертельным. Годом ранее таких случаев было на 11 процентов меньше.

Еще один вызов - СИМ, так называемые средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, моноколеса и прочие электроскутеры. Многие имеют мощность гораздо большую, чем у мопедов и способны развивать скорость более 50 км/ч. В соцсетях полно видео, где подростки на таких устройствах движутся по автомобильным дорогам со скоростью более 80 км/ч. Однако никаких мер воздействия к таким гонщикам сейчас предъявить невозможно. Они, согласно действующим Правилам дорожного движения, считаются обыкновенными пешеходами. Сейчас поправки в правила, которые установят требования к передвижению такой техники, обсуждаются. Но пока их присутствие на дорогах никакими нормативными актами не урегулировано.

А страдают от них не только водители, но и ни в чем не повинные пешеходы. Ведь владельцы СИМ передвигаются на них и по тротуарам. Случаи наездов на пешеходов, в том числе и с трагическими последствиями, нередки. Однако как ДТП они, как правило, не фиксируются. Ведь средства индивидуальной мобильности - это не транспортные средства.

Для ребенка главный авторитет - его родители. Поэтому они должны объяснять, как правильно переходить дорогу. Фото: Сергей Михеев

Заставить водителей соблюдать правила при перевозке детей можно. Например, увеличив ответственность за нарушения, если нарушитель ехал вместе с ребенком. Правда, работать это будет только в том случае, если нарушение выявлено непосредственно автоинспектором. А это единичные случаи. Значит, надо искать какие-то иные пути воздействия на сознание родителей, которые пренебрегают безопасностью своих детей, нарушают сами и обучают своим примером нарушать Правила дорожного движения.

Возможно, помочь в этом смогут отряды ЮИД - юных инспекторов дорожного движения. Это движение было организовано 46 лет назад для вовлечения детей в профилактику дорожно-транспортного травматизма. Сейчас по всей стране в отрядах занимаются более 400 тысяч юных инспекторов. У них и опыт есть, и задор. А главное - взрослым всегда очень неловко, когда их принимаются наставлять дети. Так что они сразу пытаются восстановить статус-кво. В данном случае это нетрудно. Просто нужно соблюдать закон, не игнорировать правила и заботиться о тех, кто очень нуждается в нашей заботе - о детях.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".