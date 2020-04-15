Собянин сообщил об устранении очередей в метро

Очереди, образовавшиеся на вход в московском метро в среду утром из-за проверки пропусков, при текущем положение дел являются критичными. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщив, что что сейчас работа нормализована.

С 15 апреля в Москве заработал пропускной режим. Полиция проверяет пропуска у всех въезжающих в город на автотранспорте и у пассажиров в метро.В результате на вход в подземку утром появились очереди.

"Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По словам градоначальника, в настоящее время "очереди устранены", "работа нормализована".

Собянин также отметил, что в будущем необходимо "переходить к автоматизированному контролю". "Продумаем, как это сделать", - пообещал он.