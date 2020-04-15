В Хабаровском крае не будут вводить режим ЧС из-за коронавируса

В Хабаровском крае не будут вводить режим ЧС из-за сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции, рассказал журналистам губернатор Сергей Фургал.

"Подобные меры можно ввести, если у нас было бы очень большое количество заболевших. Но сейчас мы ситуацию держим под контролем, хотя вакцины против инфекции нет. Обстановка напряженная, но главное, что мы понимаем происходящее, выявляем очаги заражений и проводим профилактические мероприятия", - отметил глава региона.

Сергей Фургал также еще раз попросил жителей не выходить лишний раз из дома и не ходить "толпами в магазины".

Напомним, что в крае зарегистрировано 54 случая заражения COVID-19. Несколько человек уже выздоровели. Три пациента находятся в реанимации.

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