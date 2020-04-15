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15.04.2020 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омичку оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мировой судья Кировского судебного района Омска признал омичку виновной в распространении заведомо недостоверной информации.

Фото: СК РФ
Заведено дело об анонимных фейках

В социальной сети "ВКонтакте" горожанка сообщила о гибели двух зараженных COVID-19 жителей Омской области. Полиция возбудила административное дело. Омичку потребовали привлечь к ответственности за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации о лицах, зараженных коронавирусной инфекцией.

- Постановлением мирового судьи судебного участка №51 в Кировском судебном районе гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ, - сообщили в суде.

За распространение фейков о коронавирусе омичке назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Распространение коронавируса COVID-19

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