Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.04.2020 15:01
Рубрика: Легковые авто

Угнанный Toyota Land Cruiser нашли спустя 18 лет

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате следственных мероприятий, проведенных управлением МВД Иркутска, были обнаружены сразу пять автомобилей Toyota и Lexus, долгие годы числившиеся в розыске. Как сообщается на сайте МВД, наиболее долго от внимания правоохранительных органов скрывался внедорожник Toyota Land Cruiser 100. Автомобиль черного цвета был похищен в Москве еще в 2002 году.

В числе обнаруженных ранее угнанных автомобилей числятся также Toyota Corolla и неназванная модель Lexus, украденные также в столице в 2009 и 2010 годах. Еще два "Лексуса" были заявлены в федеральный розыск в Новосибирске и в Иркутске соответственно в 2011 и 2013 годах.

Фото: Пресс-служба Haval.
Haval начал принимать предзаказы на "убийцу "Патриота"

Уточняется, что сомнительное прошлое иномарок было выявлено сотрудниками ГИБДД во время сверки номеров узлов и агрегатов при поставке авто на регистрационный учет.

Предположения инспекторов в дальнейшем подтвердили специалисты Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД, обеспечив проведение необходимых исследований. Установить потерпевших, у которых были похищены японские автомобили, удалось благодаря сотрудникам Иркутского отделения НЦБ Интерпола при ГУ МВД по региону во взаимодействии с правоохранительными органами Японии.

Согласно тем же сообщениям, уже в ближайшее время, после осуществления ряда процессуальных действий, вышеупомянутые автомобили будут возвращены законным владельцам.

Китайцам раздадут деньги на покупку новых автомобилей
Редкая Lada "Консул": лимузин на базе "десятки"
#Toyota