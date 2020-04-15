Угнанный Toyota Land Cruiser нашли спустя 18 лет

В результате следственных мероприятий, проведенных управлением МВД Иркутска, были обнаружены сразу пять автомобилей Toyota и Lexus, долгие годы числившиеся в розыске. Как сообщается на сайте МВД, наиболее долго от внимания правоохранительных органов скрывался внедорожник Toyota Land Cruiser 100. Автомобиль черного цвета был похищен в Москве еще в 2002 году.

В числе обнаруженных ранее угнанных автомобилей числятся также Toyota Corolla и неназванная модель Lexus, украденные также в столице в 2009 и 2010 годах. Еще два "Лексуса" были заявлены в федеральный розыск в Новосибирске и в Иркутске соответственно в 2011 и 2013 годах.

Уточняется, что сомнительное прошлое иномарок было выявлено сотрудниками ГИБДД во время сверки номеров узлов и агрегатов при поставке авто на регистрационный учет.

Предположения инспекторов в дальнейшем подтвердили специалисты Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД, обеспечив проведение необходимых исследований. Установить потерпевших, у которых были похищены японские автомобили, удалось благодаря сотрудникам Иркутского отделения НЦБ Интерпола при ГУ МВД по региону во взаимодействии с правоохранительными органами Японии.

Согласно тем же сообщениям, уже в ближайшее время, после осуществления ряда процессуальных действий, вышеупомянутые автомобили будут возвращены законным владельцам.