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15.04.2020 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске секс-шоп и сауну оштрафовали за нарушение самоизоляции

Текст: Никита Зайков
В Новосибирске суды вынесли уже 12 решений о наказании юридических лиц за нарушение режима самоизоляции, установленного до 30 апреля.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в их числе владельцы сауны, магазина интим-товаров, продавцы самогонных аппаратов и шашлыков.

Фото: iStock
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Незаконно работающую сауну обнаружили полицейские, совершавшие рейд в Первомайском районе Новосибирска. Там веселились семь человек: распивали алкоголь, пользовались общей парилкой и бассейном. По мнению стражей порядка, гости сауны подвергали друг друга опасности в период распространения коронавируса, а администрация работала, пренебрегая санитарно-эпидемиологическими нормами.

Среди проштрафившихся оказались и владельцы кафе "Мишутка", а также "Уйгурская кухня", кормившие гостей мантами и шашлыками в помещении. Еще одним нарушителем стала закусочная в Октябрьском районе, разливавшая хмельные напитки посетителям за столиками. Кафе были закрыты до конца апреля, а владелицу пивной оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Выявлением незаконно работающих предпринимателей активно занимается и региональный минпромторг, за неделю проверивший 52 торговых центра. В 15 из них работали различные отделы, торгующие предметами, не включенными в список первой необходимости. Среди прочего, это парфюмерия, рыболовные снасти, самогонные аппараты и интим-товары.

Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
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Всего за неделю правоохранительными органами было составлено и направлено в суд 49 административных протоколов, из них 20 в отношении физических лиц и 29 в отношении юридических лиц. В отношении предпринимателей административные протоколы составлены и переданы в суд. Согласно уже принятым решениям суда, семь юридических лиц оштрафовали на общую сумму в 175 тысяч рублей, еще пятеро должны временно приостановить деятельность.

Среди физлиц примечателен пример семейной пары, которая не так давно приехала в Новосибирск из Санкт-Петербурга. Супругов предупредили, что им запрещено покидать дом в течение двух недель, но они отправились в отдел полиции по вопросам миграции, чтобы выписаться из ранее проданной квартиры. Намеревались вернуться в Северную столицу, даже билеты купили. Теперь им грозит штраф до 40 тысяч рублей и принудительное помещение в обсерватор.

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