В Новосибирской области в начале мая откроется многофункциональный военно-медицинский центр (аналогичный объект строится и в Омской области). Эти клиники, в числе шестнадцати подобных медцентров на территории страны, возводятся ускоренными темпами в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Первую очередь новосибирского комплекса обещают сдать уже к 1 мая. Он будет располагаться на территории 425-го военного госпиталя в Октябрьском районе: двухэтажное здание рассчитано на 160 мест. По словам начальника госпиталя - полковника медицинской службы Алексея Ускова, здесь будут находиться диагностические кабинеты, отделение реанимации, операционные, инфекционное отделение и палаты другого профиля.

- Уже спланированы мероприятия по поставке медицинского оборудования, - отмечает Алексей Усков. - Например, у нас будут аппараты для экстракорпоральной мембранной оксигенации, что позволит лечить пневмонию в самых тяжелых ее случаях. Сможем проводить и лечение больных с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких. Для отделения реанимации выделено двадцать коек, но при необходимости это количество может быть увеличено.

Помимо лечения пациентов, на базе новосибирского многофункционального медцентра минобороны будут проводиться клинические исследования, в том числе и с применением метода полимеразной цепной реакции. Именно эта методика лежит в основе тестов на вирус COVID-19.

- Для работы на современном оборудовании, которым будет оснащен медицинский центр, дополнительную подготовку сейчас проходят как военные, так и гражданские врачи со всего Центрального военного округа. Обучение по ускоренным программам ведется на базе Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, - отмечает Алексей Усков. - Сейчас там учится более сорока человек. А для тех, кто приедет сюда из других регионов, будет выделено жилье.

На объекте кипит работа: бригады военных строителей трудятся в три смены, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Центр строится по типовому проекту, это позволяет существенно сократить сроки возведения. При обычных обстоятельствах на все про все уходит полгода, но сейчас у рабочих лишь полтора месяца.

На стройке трудится почти полтысячи человек, 170 рабочих выходит в ночную смену. Общая площадь медцентра составит чуть более четырнадцати тысяч квадратных метров. Обычно такие объекты строятся для обеспечения нужд военных, сейчас же армейские врачи готовятся к тому, что при необходимости сюда будут направлены гражданские пациенты.

Справка "РГ"

В общей сложности 16 военных медцентров, которые сейчас строятся в стране, рассчитаны на 1,6 тысячи коек.

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