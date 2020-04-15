В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин

В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.

Как сообщает следком региона, 3 апреля мужчина приехал в Архангельск, где остановился в однокомнатной квартире на улице Гагарина у одинокой 83-летней родственницы. Постоялец злоупотреблял алкоголем, хозяйка сделала ему замечание, и в ходе ссоры он ее задушил, полагает следствие. Подозреваемый похитил из квартиры крупную сумму денег, но продолжал в ней жить рядом с телом убитой и распивать спиртное.

У 77-летней соседки был ключ от входной двери, и вечером 11 апреля она вошла в квартиру. Мужчина задушил и ее. Вскоре пришла 43-летняя дочь соседки и увидела тела погибших. Подозреваемый нанес ей множество ножевых ранений, от которых женщина скончалась.

После этого мужчина отправился в квартиру убитых, где оставалась 12-летняя девочка - их дочь и внучка. Применив к ней физическую силу, он забрал шесть тысяч рублей. Затем подозреваемый поджег квартиру с убитыми, открыл в ней газ и скрылся с места преступления. Обгоревшие тела после тушения пожара обнаружили спасатели.

Мужчина отправился домой в Устьянский район. По данным следствия, до своего задержания вечером 13 апреля он успел совершить два разбойных нападения на продавцов магазинов в поселке Октябрьский. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник требовал деньги. На выходе из второго магазина его задержали сотрудники областного угрозыска, которые приехали из Архангельска за ним как за подозреваемым в тройном убийстве.

Задержанный сознался во всех преступлениях. По его словам, он совершил их в состоянии алкогольного опьянения с корыстной целью, чтобы раздобыть деньги на спиртное и развлечения.

Октябрьский районный суд Архангельска 15 апреля рассмотрит ходатайство следствия о заключении его под стражу.